[NÓNG]: Đã xác định được danh tính người mẹ vứt con sơ sinh trong khe tường ở Gia Lâm, Hà Nội

Liên quan đến vụ bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị vứt trong khe tường giữa hai ngôi nhà, sáng 21/8, báo Đại Đoàn Kết online đã đưa thông tin mới nhất liên quan đến danh tính người mẹ.

Theo Đại Đoàn Kết Online, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, sau 2 ngày tiến hành xác minh, sàng lọc đã xác định được người mẹ bỏ rơi con ở thị trấn Trâu Quỳ là nữ sinh tên N.K.H. (20 tuổi, trú tại Kim Sơn, Ninh Bình) hiện đang là sinh viên học năm thứ 2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Cũng theo Đại Đoàn Kết, nguyên nhân H. bỏ con trong khe tường là do mang thai ngoài ý muốn. Trong tâm lý lo sợ ảnh hưởng đến việc học hành nên đã giấu bạn bè và gia đình tự sinh con. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang mở rộng điều tra sự việc.

Trước đó vào ngày 19/8, bà Nguyễn Thị Thúy Hường - Chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm) cho biết, khoảng 5h30 ngày 18/8, tại số nhà 45 Đào Nguyên (thị trấn Trâu Quỳ), người dân phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong khe hở giữa hai ngôi nhà nên báo chính quyền địa phương.

Sức khỏe em bé đã ổn định

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng xuống phong tỏa hiện trường, đề nghị đội cứu hộ của huyện Gia Lâm xuống hỗ trợ.. Ít phút sau, Đội Phòng cháy chữa cháy và đội cứu hộ Công an huyện Gia Lâm phối hợp với Công an thị trấn Trâu Quỳ cùng người dân giải cứu thành công cháu bé sơ sinh.

Ngay sau đó, cháu bé được đưa đến trạm y tế thị trấn sơ cứu, sau đó được chuyển lên bệnh viện huyện Gia Lâm. Do thấy cháu bé thở yếu nên đã chuyển cháu lên Bệnh viện Xanh Pôn để tiếp tục điều trị.

Ở một diễn biến liên quan, trước đó, người dân cho biết, nơi phát hiện em bé là khu trọ gần Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Khe tường phát hiện em bé rất hẹp, chỉ khoảng 1 gang tay, có nhiều mảnh vỡ vương vãi.

Anh V. (sống trong khu trọ) cho biết, khu này có khoảng 50 phòng, cổng mở bằng vân tay, người ngoài khó có thể vào được. "Tôi nghĩ người sinh cháu bé rồi vứt xuống khe tường là người sống trong khu trọ, chắc chắn công an sẽ sớm tìm ra người đó", anh V. nói.

Người đầu tiên phát hiện cháu bé là một nữ sinh viên trọ tại phòng 301 khu nhà trọ trên kể lại, khoảng 3h ngày 18/8, đang nằm trong phòng thì nghe tiếng trẻ con khóc. Nữ sinh kể lại cho bạn cùng phòng nghe nhưng người bạn cho rằng có thể là tiếng mèo kêu. Do mệt nên ít phút sau nữ sinh đã ngủ thiếp đi.

Theo nữ sinh này, đến khoảng 17h cùng ngày lại tiếp tục nghe thấy tiếng trẻ con khóc rất yếu ớt nên cầm đèn pin lần theo tiếng khóc. "Tôi cùng bạn nghe rõ tiếng trẻ con nên nhìn qua khe tường thì phát hiện chiếc chân trẻ con đang động đậy. Ngay sau đó chúng tôi chạy xuống khe tầng 1 soi đèn pin thì phát hiện cháu bé nên vội vã báo người dân sống xung quanh", nữ sinh kể lại.