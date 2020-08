Lật tẩy chiêu trò của nhóm đội tượng lợi dụng COVID-19 để lừa đảo gần 1 triệu USD của 7000 người Mỹ

Tháng 5/2020 Cục Điều tra an ninh nội địa Mỹ đã cung cấp một số thông tin liên quan đến nhóm đối tượng ở Việt Nam lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán các sản phẩm y tế chống dịch trên các sàn thương mại điện tử của Mỹ.

Cục điều tra an ninh nội địa Mỹ đã cung cấp thông tin cho Phòng an ninh amngj và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an quận Hoàng Mai đã tìm được danh tính của nhóm đối tượng có hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, bao gồm: Nguyễn Duy Toản (SN: 1987; HKTT: Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa), Trần Quốc Khánh (SN: 1984, HKTT: tổ 22 Tương Mai, Hoàng Mai), Phan Đình Thư (SN: 1987; HKTT: Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa), Đỗ Chí Huy (SN: 1993, HKTT: Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc), trong đó Toản giữ vai trò cầm đầu chủ mưu.

4 đối tượng mới bị công an Hà Nội bắt giữ liên quan tới vụ lừa đảo bán khẩu trang và nước rửa tay cho hơn 7.000 người Mỹ

Theo điều tra cho biết, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Mỹ, nhu cầu mua sắm các sản phẩm chống dịch của người dân cũng tăng cao. Lợi dụng tình hình này, các đối tượng đã mua 330 tên miền của Mỹ, lập 110 website thương mại điện tử để lừa đảo bán các sản phẩm như khẩu trang, nước rửa tay, giấy vệ sinh,... Theo đó, người mua hàng muốn nhận được sản phẩm sẽ phải chuyển tiền thông qua các ví điện tử. Sau một thời gian khá dài mà hàng vẫn chưa đến tay, lúc này người mua mới biết mình bị lừa.

Qua điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã xác định được nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt số tiền lên đến 975.000 USD của 7000 công dân Mỹ. Ngày 9/7 Phòng an ninh mang và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với công an quận Hoàng Mai tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng này ngay tại chung cư, HH1B Linh Đàm. Tang vật thu được bao gồm 7 máy tính cây, 3 màn hình máy tính, 2 laptop và các giấy tờ có liên quan khác.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quanah Hoàng Mai đã quyết định khởi tốt vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng về hành vi chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.

Sáng 18/8, đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã ra thông cáo báo chí về việc "Hoa Kỳ - Việt Nam hợp tác điều tra các trang web lừa đảo lợi dụng đại dịch COVID-19" cho biết đã bắt giữ được các nghi phạm thực hiện gần 40.000 giao dịch lừa đảo trên web trị giá gần 975.000 USD.

