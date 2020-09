Lý lịch bất hảo của thanh niên 17 tuổi đập nát xe máy sau va chạm giao thông ở đường Trường Chinh

Chiều 24/9, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) cho biết, Công an phường Khương Mai đang xác minh, làm rõ 4 thanh niên đập phá xe của người dân sau khi va chạm giao thông xảy ra ở đường Trường Chinh.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip ghi cảnh nhóm thanh niên đập nát xe máy sau va chạm giao thông