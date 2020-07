Thân phận thật sự của 2 con “báo đen” khiến người dân lo sợ, Công an phát ngay thông báo cảnh giác

Theo nguồn tin của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai , đơn vị đã có báo cáo với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai về kết quả kiểm tra, xác minh về nghi vấn 2 cá thể báo đen xuất hiện trên địa bàn xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu.

Lực lượng chức năng đã đến khu vực rừng tràm giáp danh 3 xã Tân An, Thiện Tân, Trị An của huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) – nơi người dân cho rằng đã thấy 2 con báo đen.

Sau 2 ngày kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dấu chân mờ ở khu vực rừng tràm. Nhân viên kiểm lâm xác định đây là dấu chân chó, không phải dấu chân báo. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện gần khu vực nghi vấn có 1 trại nuôi gà của ông Nguyễn Hoàng Dũng có nuôi 2 con chó đen giống Rottweler khá lớn, nặng khoảng 35kg.

"Báo đen" thực chất là con chó đen của người dân địa phương

Lực lượng chức năng đến gặp ông Dũng để tìm hiểu thì phát hiện ông này là chủ nhân của 2 chó đen. Ông Dũng thường xích chúng vào ban ngày và ban đêm thả ra. Ông Dũng cho biết, đã sống hơn 5 năm tại đây nhưng chưa khi nào thấy báo đen.

Lực lượng chức năng tiến hành đối chiếu dấu chân trong rừng tràm và dấu chân 2 con chó của ông Dũng thì thấy tương đồng về kích thước. Ông Dũng cho biết, hai con chó đen này là giống chó Rottweler khá lớn, nặng khoảng 35kg. Do người dân “nhìn gà hóa cuốc” thành báo đen gây hoang mang, lo sợ.

Ngay sau khi có kết quả, Chi cục kiểm lâm tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với chính quyền địa phương, thông báo rộng rãi tới người dân để tránh hoang mang trong dư luận.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cho biết: “Khi có thông tin này, chúng tôi phối hợp với địa phương để xác minh làm rõ. Theo kết quả xác minh của Hạt Kiểm lâm Vĩnh Cửu thì những dấu chân nghi vấn là dấu chân chó. Có thể đêm tối người dân không phân biệt được giữa chó và báo. Từ kết quả này, chúng tôi có báo cáo với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tuy nhiên, Hạt Kiểm lâm vẫn tiếp tục phối hợp theo dõi nắm tình hình”.

Mọi chuyện giờ đã rõ ràng

Trước đó, vào ngày 30/6, Công an xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu) có văn bản thông báo về việc người dân khu vực ấp 5, xã Vĩnh Tân phát hiện ở khu vực giáp ranh 3 xã Tân An, Trị An và Vĩnh Tân có 2 động vật nghi là báo đen, nặng khoảng 100kg thường ra vào khu vực giáp ranh các xã.

Công an báo cho người dân cần cảnh giác, khi phát hiện báo đen báo ngay cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý nhằm bảo đảm tính mạng, tài sản của người dân.

Trong khi đó, đại diện Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa tỉnh Đồng Nai cho biết, chưa thấy xuất hiện ở khu vực do khu bảo tồn quản lý.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ