Danh tính thi thể nhân viên ngân hàng cháy đen trong ngôi nhà hoang, nghi tẩm xăng tự thiêu vì nợ

Ngày 12/11, theo Vietnamnet đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang tiến hành điều tra làm rõ vụ thi thể nam nhân viên ngân hàng trong tình trạng cháy đen được người dân phát hiện trên địa bàn.



Theo đó, thi thể nạn nhân được phát hiện ở trong một ngôi nhà hoang nằm ở rừng dương ven biển thuộc xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh).

Ảnh minh họa

Cụ thể, vào chiều ngày 9/11, người dân tá hỏa phát hiện một thi thể nam giới cháy đen ở bên trong nhà hoang liền vội vàng trình báo lên cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an thị xã Duyên Hải nhanh chóng đến hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Danh tính nạn nhân được xác định là N.V.P. (SN 1990), nhân viên ngân hàng có chi nhánh ở thị xã Duyên Hải. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do ngạt khí CO2. Tại hiện trường còn phát hiện thấy một chiếc xe tay ga bị bỏ lại.

Gia đình nạn nhân cho biết, lần cuối họ liên lạc được với P. là cách đây 3 ngày, sau đó thì mất hoàn toàn liên lạc.

Ảnh minh họa

Theo báo Công Lý, những người thân của P. cho biết, nạn nhân từng vay một khoản tiền lớn bên ngoài và không có khả năng chi trả. Do đó, nhiều người đoán rằng, rất có thể nạn nhân đã mua xăng tự thiêu vì nợ nần.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.



Theo TN/SKCĐ