Thi thể không nguyên vẹn trong vali quận 7: Là nam giới, quốc tịch Hàn Quốc

Tin tức mới nhất ngày 28/11, báo Pháp luật và Bạn đọc đưa tin, liên quan đến vụ thi thể không nguyên vẹn được tìm thấy trong vali ở khu dân cư Him Lam (phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM) tối 27/11 nghi bị giết hại rồi phân xác, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân.

Theo Công an TP.HCM, danh tính thi thể trong vali ở đường số 3 được xác định là nam giới, mang quốc tịch Hàn Quốc. Công an nhận định, nạn nhân đã bị giết từ trước rồi mới phi tang.

Theo Tiền Phong, qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ, nạn nhân được xác định khoảng 31 tuổi.

Bên cạnh đó, người liên quan đến vụ việc cũng được xác định khoảng ngoài 30 tuổi và là đồng hương với nạn nhân.



Hiện tại, lực lượng chức năng đang rà soát nhiều đối tượng tình nghi để phục vụ cho việc điều tra, truy bắt kẻ gây án.



Như đã đưa tin, tối 27/11 người dân tá hỏa phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ một căn nhà thuộc khu dân cư Him Lam. Khi kiểm tra, họ hoảng sợ khi thấy thi thể người không còn nguyên vẹn được đựng trong một chiếc túi nilon màu đen, giấu trong chiếc vali hồng tại phòng vệ sinh.





Ngay lập tức, vụ việc được báo lên cơ quan chức năng. Đến sáng 28/11, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang tiến hành phối hợp với Công an quận 7 để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.



Bước đầu, nghi can gây án được xác định là 1 người ngoại quốc. Qua tìm hiểu được biết, cả nạn nhân và nghi can trước đó đã thuê phòng sống tại đây, tuy nhiên đã trả phòng được vài ngày.



