Thi thể nữ giới không nguyên vẹn ở chung cư quận 7: Lìa đầu do va đập mạnh vì rơi tầng cao?

Clip: Lực sĩ Kazakhstan thể hiện sức mạnh phi thường bằng cách giật đứt dây xích sắt siêu khủng

Sergey Tsyrulnikov là lực sĩ đến từ Kazakhstan hiện nắm giữ 4 kỷ lục Guinness thế giới. Anh dễ dàng giật đứt dây xích sắt siêu khủng chỉ bằng tay không khiến người xem không khỏi kinh ngạc.