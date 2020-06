Đào Bá Lộc bất ngờ thông báo chia tay bạn trai thứ 15 sau 4 năm mặn nồng?

Mới đây, nhiều người bất ngờ khi Đào Bá Lộc công khai chuyện mình và bạn trai đã chia tay. Không ít người ngạc nhiên bởi trước đó không lâu, anh chàng vẫn còn hạnh phúc chia sẻ những hình ảnh, trạng thái ngọt ngào, mùi mẫn về người yêu.

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Đào Bá Lộc thản nhiên đăng tải bức hình xinh đẹp, diễn sâu bên những bông hoa kèm theo trạng thái: "Đây là em, sau một tuần cãi nhau chia tay với bạn trai".

Không chỉ thông báo thời điểm "đường ai nấy đi" với người yêu là từ 1 tuần trước, Đào Bá Lộc còn cho thấy bản thân vẫn giữ được thần sắc xinh đẹp sau khi chuyện tình cảm bị đổ vỡ.

Bài đăng của Đào Bá Lộc.

Ngay khi đăng tải hình ảnh, nhiều bạn bè và người hâm mộ đã để lại lời chia buồn với nam ca sĩ, còn không quên khuyên nhủ nam ca sĩ không nên quá buồn lòng, nên bớt nóng giận, cãi nhau để tránh mâu thuẫn tình cảm.

Được biết, đây là người bạn trai thứ 15 của nam ca sĩ. Trong số 15 mối tình của Đào Bá Lộc, có những người đã có vợ, có cả hot boy và cả người đang hoạt động trong showbiz. Từ khi công khai giới tính, nam ca sĩ khá thoải mái khi chia sẻ về chuyện tình cảm của bản thân.

Sau khi chia tay bạn trai thứ 15 không lâu, nếu những ai theo dõi kỹ sẽ dễ dàng nhận thấy Đào Bá Lộc comment rằng, hiện tại anh và bạn trai đã làm hòa, tuy nhiên nam ca sĩ vẫn còn cảm thấy tức giận.

Đào Bá Lộc đã trải qua 15 mối tình.

Trước đây, khi chia sẻ về người bạn trai này, Đào Bá Lộc cho hay anh chưa từng nghĩ sẽ quen một người lâu như vậy. Nam ca sĩ cũng từng tâm sự và thừa nhận bản thân “hơi ích kỷ” “luôn được che chở”, “bắt anh một lúc làm quá nhiều thứ”.





Nói về chuyện tình của mình, Đào Bá Lộc bộc bạch: "Tôi có vía kém may mắn nên khi quen ai cũng vô tình là người thứ 3 mà không biết. Tính đến nay cũng 6-7 lần phát hiện mình là người thứ 3 rồi. Khi biết ra là tôi chia tay ngay".





Bước ra từ chương trình The Voice 2012, Đào Bá Lộc có nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như: Sẽ thôi chờ mong, Vì, Gửi thời niên thiếu, Thật lòng....

ĐÀO BÁ LỘC | THẬT LÒNG (OFFICIAL MV)



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ