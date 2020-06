Đào đang vào mùa bày bán khắp chợ, xem ngay cách chọn đào ngon, phân biệt 4 loại đào trên thị trường

Trên thị trường hiện nay có nhiều loại đào với nguồn gốc và giá thành khác nhau nên không phải dễ để phân biệt các loại và chọn được quả ngon. Bạn đừng lo lắng, hãy tham khảo bí quyết cách chọn đào ngon, cách chọn đào để làm trà đào sau đây.

Đào tiên thuộc loại cây họ chùm ớt, lá của đào tiên có màu xanh đậm, nhẵn và cứng mọc thành vòm, đầu lá tù, đuôi lá dính vào men cuống.



Đúng như tên gọi quả đào tiên to, đẹp, mong nước hình cầu và vỏ khá cứng. Loại quả này có màu hồng nhạt, thường có kích thước lớn nhất trong số các loại quả đào.



Quả đào tiên ngon thường có mùi thơm tự nhiên thoang thoảng. Quả đào tiên chưa chín có màu xanh đậm, khi chín có màu hồng nhạt. Dùng thử ngón tay ấn vào quả đào, chọn quả không quá mềm không quá cứng, tránh quả bị nhũn hay có mùi lạ.



Trái đào tiên có nhiều công dụng chữa bệnh, chữa đau nhức xương, trị ho, tiêu đờm, nhuận tràng, thông tiện, kéo dài tuổi thọ.



Chị em có ý định làm trà đào nhất định nên tìm mua loại đào quả nhỏ và vỏ nhẵn, thường được cho là có nguồn gốc Trung Quốc. Loại quả này có màu vàng đỏ, rất đẹp mắt.



Cách chọn đào làm trà đào là chọn quả cứng, chắc tay, da căng bóng, mùi thơm nhẹ, ăn giòn. Không chọn quả đã chín nhũn không thể lột vỏ, ngâm làm trà được.



Loại quả này thường được ưa chuộng nhất trên thị trường vì đẹp mắt và là loại thích hợp nhất để ngâm trà đào. Giá thành loại đào này khá rẻ: từ 18.000 - 25.000 đồng/kg.



Loại đào có màu xanh, nguồn gốc từ Sơn La, Lào Cai được ưa chuộng vì độ giòn ngọt. Bên ngoài vỏ quả đào này nhiều lông, phần đít quả hơi cong lên giống hình mỏ của con quạ.



Một số típ chọn đào mỏ quạ đó là chọn trái cứng, màu xanh hoặc hồng phấn, ăn có vị chua ngọt, thịt giòn. Khi ăn nên dùng dao cạo bớt phần lông bên ngoài đi để tránh bị rát lưỡi.

Trong khi các loại đào trong nước và Trung Quốc thường vào mùa từ tháng 5-6 thì đào Úc nhập khẩu thường xuất hiện trên thị trường vào lúc trái mùa.



Đào Úc thường nhiều ở tiểu bang Victoria, các khu vực của New South Wales. Loại đào này có hai loại: 1 loại có cùi thịt màu trắng và một loại có cùi thịt màu vàng.



Quả đào Úc thơm nhẹ, vị ngọt, ít chua trong khi đào vàng thì có vị chua pha lẫn với vị ngọt thanh. Loại đào này có lông tơ mượt, mềm bên ngoài vỏ, cùi thịt giòn có vị thơm đặc trưng.



Khi chọn loại đào này, cần lưu ý phần xung quanh của quả đào có và quanh hột có màu nâu đỏ, chứ không phải do bị thâm hay bị hỏng. Đây là điều mà nhiều người thường lầm tưởng rằng quả đã bị hỏng.

Cách làm trà đào cam sả tươi mát cho ngày hè. Nguồn: Cookstar Asia