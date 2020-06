Đào đang vào mùa vừa ngon vừa rẻ, không thể bỏ lỡ 6 món ngon từ quả đào dưới đây

Mùa hè nào bạn cũng làm trà đào cam sả cho cả nhà rồi. Hè này thử làm các món ngon từ quả đào theo công thức dưới đây đảm bảo ai cũng thích mê.

Nguyên liệu: 2 quả bơ cỡ 200g, 200g đào, 400ml sữa tươi, hạnh nhân

Cách làm:



Sơ chế đào và bơ: Tách đôi quả bơ để lấy phần thịt bơ. Đào gọt hết vỏ, cắt lấy phần thịt quả cho đến tận hạt.



Cho bơ, đào và sữa tươi vào máy xay sinh tố xay cho đến khi hỗn hợp thật nhuyễn mịn. Cho thêm chút đá vào xay cùng sẽ có thành phẩm là cốc sinh tố bơ đào mát lạnh. Hương thơm của đào cùng vị béo ngậy của bơ và sữa dành cho các tín đồ của hai loại quả này.



2. Trà đào ướp hoa hồng

Nguyên liệu: Nụ hoa hồng khô, đào tươi, 10 bông hoa cúc chi, cam thảo, 1 nhúm hạt ý dĩ, viên đường tinh thể.

Cách làm:



Cho nước vào nồi đun sôi lên. Khi nước sôi thì cho nhỏ lửa, cho tất cả các nguyên liệu vào nồi (trừ đào tươi) đun lên. Nước sôi trở lại gia giảm đường vừa miệng, đun sôi khoảng 5 phút là được.



Trà đã nấu xong thì có thể uống nóng hoặc lạnh. Khi uống cho trà ra cốc thêm đào miếng vào thưởng thức. Hoặc nấu trà như bình thường chỉ tới khi uống mới thêm đường cho vừa khẩu vị

Nguyên liệu: Đào số lượng tùy thích, đường, rượu đào, rượu vang trắng, rượu gừng ướp lạnh và bình thủy tinh để bảo quản.

Cách làm: Cho đường và nước vào chảo, khuấy đều cho đến khi đường tan hoàn toàn để tạo thành siro. Đào thái lát rồi đặt vào đáy bình. Tiếp đó, đổ phần đường hòa tan, rượu đào và rượu vang trắng ngập đào trong bình, khuấy đều.



Thêm rượu với lượng vừa đủ. Đặt bình vào trong tủ lạnh và để ít nhất 2 giờ. Trước khi đem sử dụng, cho vào bình một ít rượu gừng ướp lạnh và khuấy đều nhẹ nhàng. Dùng trong ly rượu vang, trang trí bằng một vài miếng trái cây.

Nguyên liệu: 2 quả trứng, 400ml kem tươi hoặc whipping cream, đường, 100g bánh mì gối, vani, đào chín số lượng tùy thích, bánh quy, bơ nhạt.

Cách làm:



- Trong một tô lớn cho trứng, kem tươi, đường, vani vào trộn đều. Bánh mì gối cắt bỏ diềm, thái miếng vuông nhỏ, thả vào trong hỗn hợp kem. Dùng phới lồng trộn đều.



- Đào rửa sạch, gọt vỏ 2 quả, thái lát mỏng sau đó trộn vào hỗn hợp trước đó. Chia hỗn hợp bánh ra các ramekin hoặc vào một khuôn to.



- Quả đào còn lại thái lát và xếp lên trên bề mặt hỗn hợp bánh. Bánh quy bóp vụn trộn với bơ. Sau đó rải lên trên mặt bánh.



- Đặt khuôn vào một khay nướng đem nướng cách thủy ở 160 độ C trong vòng 1 giờ. Hoặc đặt vào nồi hấp nhớ đặt một miếng vải lên trên mặt để không làm hơi nước nhỏ vào bánh. Ưu điểm của nướng hoặc hấp cách thủy là làm bánh chín một cách nhẹ nhàng, không nứt mặt, không cháy mặt đáy.



5. Kem đào

Nguyên liệu: 500g quả đào 100ml kem tươi (whipping cream), sữa chua, 60g chocolate trắng, đường.



Cách làm:



- Đào gọt vỏ bỏ hạt thái miếng nhỏ. Cho đào, kem tươi, sữa chua vào máy xay sinh tố.



- Xay nhuyễn đào rồi thêm đường hòa tan, sau đó rót hỗn hợp vào khuôn làm kem.



- Cắm que kem vào và để trong ngăn đá tủ lạnh khoảng 6 giờ. Sau đó làm tan chảy chocolate trắng.



- Khi kem đông cứng thì nhúng que kem vào chocolate đã làm tan chảy là xong. Nếu không thích bạn có thể bỏ qua bước này.

Cách làm mứt đào khá đơn giản như các loại mứt khác. Nguyên liệu: Đào tươi, đường với lượng tùy thích.

Cách làm:



Luộc đào sơ qua với muối trong vài phút sau đó ngâm đào vào nước đá để giúp cho đào tươi, giòn hơn. Bạn có thể dựa theo sở thích ăn ngọt của từng người để chọn số lượng đường làm mứt, thêm vài giọt chanh để món mứt thanh hơn.



Sau đó đem đào xay nhuyễn với đường là được hỗn hợp mứt đào thơm ngọt dùng để ăn kèm với bánh mì.

