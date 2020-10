Đạo diễn “BLACKPINK: Light Up the Sky” khiến BLINK bấn loạn khi tiết lộ về phần phim tài liệu thứ 2

Trong khi các BLINK đã và đang tận hưởng từng khoảnh khắc của bộ phim tài liệu " BLACKPINK : Light Up the Sky" dài 79 phút thì nhiều người hâm mộ cho biết một phần thực sự nổi bật đối với họ trong bộ phim tài liệu này chính là phần kết. Ở phần cuối của bộ phim, Jennie đã chia sẻ rằng mọi thứ vẫn chỉ đang là sự "khởi đầu" đối với BLACKPINK.

Và điều đó là hoàn toàn chính xác. Khi nhìn lại tất cả những gì họ đã đạt được — từ đĩa đơn Billboard Hot 100 đến cơ hội biểu diễn ở Coachella — thì không thể phủ nhận rằng nhóm chỉ bước sang năm thứ 4 hoạt động. Ngay cả khi các thành viên quyết định không sánh bước với nhau vào một ngày nào đó thì hợp đồng của họ cũng sẽ không kết thúc cho đến tận năm 2023. Điều này giúp BLACKPINK có thêm ít nhất ba năm nữa để tiếp tục khuynh đảo thế giới.

4 thành viên vẫn còn rất nhiều dự định lớn ở phía trước

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi một bộ phim tài liệu thứ hai có thể xuất hiện trong tương lai. Cơ hội này càng lớn hơn khi trong một cuộc phỏng vấn mới đây, đạo diễn Caroline Suh của "Light Up the Sky" đã chia sẻ rằng cô ấy sẽ rất tận hưởng việc được đóng góp vào sự xuất hiện của bộ phim tài liệu về BLACKPINK phần 2 nếu có thể.

Đạo diễn Coroline Suh Đạo diễn Coroline Suh

Caroline chia sẻ cô đã rất ấn tượng và bị mê hoặc bởi các thành viên BLACKPINK ngay từ ngày đầu tiên. Mặc dù là người Mỹ gốc Hàn, nhưng thực ra đạo diễn Suh không biết nhiều về K-Pop - cho đến khi cháu trai của cô dạy cô về tất cả mọi thứ về BLACKPINK. Và, khi gặp họ, cô lập tức hiểu được lí do tại sao họ lại có sức hút với giới trẻ tới vậy.

Sự khiêm tốn của các thành viên dường như thực sự nổi bật với Suh. Khi cô ấy hỏi các thành viên về thành công của họ, 4 thành viên đều khiêm tốn nói rằng “mới chỉ đi được một nửa chặng đường”. Với suy nghĩ đó, đạo diễn thừa nhận cô ấy rất muốn xem mọi thứ thay đổi như thế nào đối với họ. Suh tiếp tục nói rằng sẽ rất "thú vị khi xem điều gì sẽ xảy ra" tiếp theo trong cuộc sống của họ. Ngoài ra, có khả năng Netflix cũng muốn theo đuổi phần tiếp theo bởi phần 1 là một thành công lớn.

Liệu sẽ có phần phim tài liệu thứ 2 về BLACKPINK

Caroline Suh cho biết cô đã được Netflix trực tiếp mời để đạo diễn bộ phim "Light Up the Sky", vì công ty đang rất trông đợi vào sự thành công khi họ phát triển “dự án K-Pop đầu tiên của họ”. Nếu đây là lần đầu tiên thì chắc chắn sẽ còn nhiều hơn thế nữa.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ