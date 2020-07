"Đạo mộ bút ký trùng khởi chi hải cực thính lôi" là siêu phầm phim Trung Quốc đáng xem nhất hè này

Cốt truyện cuốn hút không hề "lép vế" trước tiểu thuyết gốc

"Đạo mộ bút ký – Trùng khởi: Cực hải thính lôi" là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên Đạo Mộ Bút Ký của tác giả Nam Phái Tam Thúc .

Để nói về bối cảnh ban đầu của bộ phim, vào những năm 80 của thế kỷ trước, có một đám người yêu thích khí tượng kỳ quái, dùng thiết bị ghi lại tiếng sấm ở khắp Trung Quốc, không ngại vào tận rừng rậm núi sâu, sở thích quỷ dị này kéo dài vài chục năm cũng không từ bỏ. Có người nghi ngờ đám người đam mê khí tượng này là một đám đạo mộ tặc, bọn họ thông qua cách ghi lại tiếng sấm, tìm kiếm cổ mộ dưới lòng đất.

Tiểu thuyết Đạo mộ bút ký nổi tiếng.

Nhưng sau khi một đám đạo mộ tặc thực sự tham gia vào sự kiện này, mới phát hiện chuyện không đơn giản như vậy. Bọn họ tìm ra thân thế của đám người đam mê khí tượng này, phát hiện đằng sau tiếng sấm ẩn giấu một bí mật có thể thay đổi cách nhìn của con người đối với thế giới. Sau khi tìm hiểu, họ cũng bắt đầu bị ám ảnh bởi bí mật này như đám người kì bí kia, cuối cùng từ tiếng sấm dịch ra một tấm bản đồ kỳ quái, dẫn bọn họ bắt đầu một chuyến mạo hiểm thần kỳ biến hóa khôn lường.

Ngô Tà - một chàng trai trẻ có xuất thân từ gia đình có truyền thống trộm mộ lâu đời. Cách đây 50 năm, một nhóm trộm mộ đã tìm được bản đồ về vị trí của một kho báu thời Chiến Quốc nhưng tất cả gần như đã chết sạch sau một cuộc chạm trán với cương thi. Nhiều năm sau, người cháu trai của kẻ sống sót duy nhất, Ngô Tà cùng với chú ba Ngô Tam Tỉnh phát hiện ra bí mật trong các ghi chú của ông nội mình. Một thời gian sau, chú ba cũng biến mất một cách bí ẩn. Cùng với 2 người bạn đồng hành là Bàn Tử và Trương Khởi Linh, Ngô Tà lần theo manh mối, dần làm sáng tỏ những bí mật ẩn dấu hàng thiên niên kỷ, bao gồm cả sự thật về những người thân thiết xung quanh mình. Nam chính Ngô Tà đi tìm kiếm những bí ẩn.

Bộ phim ra mắt năm nay là phần ngoại truyện kể về nhân vật chính Ngô Tà nhận được một tin nhắn bí ẩn và lời chúc mừng năm mới từ chiếc điện thoại cũ của chú Ba. Tin nhắn đưa anh đến bảo tàng khí tượng Bắc Cực ở Nam Kinh . Lần theo manh mối của chú Ba - Ngô Tam Tỉnh - để lại anh đã đến một ngôi mộ có liên quan đến việc ”nghe sấm” và khám phá ra được một truyền thuyết cổ xa xưa.

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết thường bị đặt lên bàn cân so đo cốt truyện nhưng thật may "Đạo mộ bút ký – Trùng khởi: Cực hải thính lôi" lại nhận được rất nhiều lời khen vì không chỉ giống nguyên tác mà còn lột tả được những chi tiết mà tiểu thuyết chưa bao hàm hết được.

Bộ phim khiến khán giả cuốn theo những bí ẩn chưa có lời giải.

Thành công này có được là do chính tác giả Nam Phái Tam Thúc đứng ra biên kịch và giám sát đứa con tinh thần này của mình. Ngoài ra, nhịp phim cũng được nhận xét là nhanh, hợp lý, ít các tình tiết thừa và đảm bảo được sự logic, kịch tính của đường dây câu chuyện có tính kì ảo này.

Dàn diễn viên có thừa thực lực mặc "hoài nghi"

Bên cạnh Chu Nhất Long rất được lòng mọt phim Trung thì dàn diễn viên hùng hậu tham gia tác phẩm gồm Hoàng Tuấn Tiệp, Hồ Quân, Trần Minh Hạo, Mao Hiểu Đồng, Lưu Sướng, Trần Sở Hà, Oa Nhĩ,...



Chân dung dàn diễn viên thực lực.

Chu Nhất Long được cư dân mạng Trung Quốc ca ngợi là "Lương Triều Vỹ thứ hai" quả thực không ngoa chút nào. So với diễn xuất trong vai Thẩm Nguy của "Trấn Hồn", mỹ nam Chu Nhất Long được đánh giá cao, vừa hài hước, vừa cảm động, ánh mắt sắc bén không kém phần dịu dàng.



Tuy nhiên vai nam phụ rơi vào tay diễn viên trẻ còn khá "non" như Hoàng Tuấn Tiệp khiến fan của bộ phim không khỏi lo lắng dùm. Ngạc nhiên thay, Trương Khởi Linh của Hoàng Tuấn Tiệp đã khiến khán giả hết sức ấn tượng. Tiểu Ca của Hoàng Tuấn Tiệp có gương mặt sắc nét, vừa thư sinh vừa nam tính, thân hình rắn rỏi vững chãi.

Những nhận xét "có cánh" tới từ người xem

Để củng cố thêm tinh thần xem phim cho khán giả, đây là hàng loạt những comment khen "Đạo mộ bút ký – Trùng khởi: Cực hải thính lôi" hết lời:

"Chu Nhất Long khỏi bàn về diễn xuất rồi, phần nhìn thì nhan sắc cả Trương Khởi Linh và Ngô Tà đều ưa nhìn, Bàn Tử nhìn khá thiện cảm, mong chờ sự xuất hiện của Mao Hiểu Đồng trong phim"

"Nhịp phim nhanh, không bị rề rà, không bị quá nhiều slowmotion, xem có hai tập mà bấn quá không ngủ được, diễn xuất của các diễn viên khỏi bàn, tự nhiên, nhất là màn tung hứng của hai người Bàn -Tà làm tôi cười rất đã, hi vọng giai đoạn tiếp theo đoàn phim không làm tôi thất vọng"

"Phim hay, kỹ xảo đẹp, mạch phim nhanh, dàn diễn viên chính quy diễn xuất không chê đâu được"

"Dàn cast rất tuyệt, vừa hồi hộp lại pha chút hài hước. Chu Nhất Long đúng nghĩa Ngô Tà trong lòng mình"

"Cá nhân tôi xem phim cảm thấy mạch phim nhanh, logic, không rề rà, dàn diễn viên rất ổn, kĩ xảo tốt, bối cảnh công phu, lại còn do chính tác giả nguyên tác biên kịch và giám sát nữa. Đặc biệt là người chưa xem những phần trước như tôi vẫn hiểu được"

"Phim hay lắm, tôi coi một lèo 6 tập. Nhịp phim nhanh, hai người Bàn Tử và Ngô Tà tấu hài thật sự, xem nhiều đoạn cười đau ruột mà nhiều đoạn thương xót lòng, đang hóng xem khi nào tới đoạn này. Phim thật sự rất hay, vừa mua vip coi xong, vì mình chưa đọc nguyên tác này nữa nên đọc song hành luôn. Kết quả là quá nhập tâm đọc truyện với xem phim ngày đêm luôn. Phần này Tam Thúc sản xuất mà nên không phải lo lắng bất kì vấn đề gì hết, thậm chí còn lấp được mấy cái hố to trong truyện. Phần duy nhất mình ưng ý đến mức này"



Bộ phim đang tới tập 12 trên 32 tập trọn bộ và còn rất nhiều tình tiết gay cấn đang chờ đợi người xem ở phía trước. Phim "Đạo mộ bút ký trùng khởi chi hải cực thính lôi" ra tập mới vào 19:00 (VN) thứ Tư, thứ Năm hàng tuần.

