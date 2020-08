Đảo Síp ở đâu và đảo Síp có an toàn không?

Đảo Síp ở đâu?

Đảo Síp hay còn được gọi với tên tiếng Anh là Cyprus, đây là một hòn đảo nằm ở phía Nam của bán đảo Anatolia và phía Đông của biển Địa Trung Hải, ngay sát bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Lebanon. Hòn đảo này có một vị trí địa lý vực kỳ thuận lợi, là ngã ba giao thương giữa 3 châu lục lớn là châu Á, châu Âu và châu Phi.

Đảo Síp là một hòn đảo nằm ở biển Địa Trung Hải

Đảo Sip hiện có diện tích đất liền khoảng 9.243 km2, rộng gấp 5 lần lãnh thổ của Singapore, dân số tại hòn đảo này cũng xấp xỉ 1,2 triệu dân (theo số liệu mới nhất từ LHQ vào ngày 11/3/2020). Cyprus được xem là vùng đất lý tưởng để sinh sống và phát triển kinh tế.

Vào năm 2004, Cộng Hòa Síp trở thành thành viên chính thức của Liên Minh Châu Âu (EU). Đến năm 2008, quốc đảo này tham gia vào khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), đánh dấu bước phát triển vượt bậc về nền kinh tế tại đây.

Tại Đảo Síp, người ta giao tiếp với nhau bằng nhiều thứ tiếng như Tiếng Hy Lạp, Tiếng Anh, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Trong kinh doanh và trong các vấn đề liên quan đến Pháp luật thì mọi người chủ yếu sử dụng tiếng Anh. Các hoạt động còn lại tại đây sẽ sử dụng tiếng Hy Lạp. Bởi ngôn ngữ này được coi là tiếng mẹ đẻ tại Cyprus, vốn dĩ người dân bản địa ở đây là người gốc Hy Lạp và họ thường giao tiếp với nhau bằng thứ tiếng này. Với những người đang có ý định đến đảo Síp để du lịch hoặc định cư thì có lẽ đây là một tin vui dành cho bạn.

Khung cảnh thiên nhiên làm say đắm lòng người

Nhờ nằm ở nơi giao nhau của nhiều nền văn hóa trên thế giới nên quốc gia này sở hữu nhiều nét văn hóa đa dạng và hấp dẫn. Chỉ khi đặt chân tới đây du lịch, bạn mới có thể cảm nhận được sự đặc sắc trong nét văn hóa nơi đây. Những cư dân của đảo Síp đặc biệt yêu thích các loại hình nghệ thuật như điêu khắc, tranh nghệ thuật, tượng và âm nhạc.

Ẩm thực của Cyprus cũng được đánh giá là phong phú với những món hải sản thơm ngon. Trong số đó có một món phomat Hellim nổi tiếng toàn châu Âu và khu vực Trung Đông.

Nằm ở vùng biển Đại Trung Hải nên hòn đảo này có khí hậu Đại Trung Hải ấm áp và khô ráo với mức nhiệt trong khoảng từ 16-31 độ C. Ngay cả khi thời tiết vào đông thì nhiệt độ nơi đây cũng rất hiếm khi giảm xuống dưới 20 độ C. Khí hậu ấm áp quanh năm biến nơi đây trở thành địa điểm được nhiều người yêu thích. Cụ thể, theo thống kê năm 2019, tỷ lệ người đến Cyprus để định cư đã tăng cao khoảng 10%.

Đảo Síp có an toàn không?

Hiện nay theo thống kê số người Việt Nam sinh sống tại quốc gia này đã lên đến 10.000 người. Đây là một con số khá lớn cho một quốc đảo tại khu vực Địa Trung Hải. Các thành phố lớn như Limassol, Nicosia hay Larnaca đều có đông đảo cộng đồng người Việt đến đây học tập và làm việc. Những người này chủ yếu là những người định cư, sinh viên du học, doanh nhân khởi nghiệp, các cô dâu Việt Nam và những người đến đây để xuất khẩu lao động.

Rất nhiều người đã đến đây du lịch và định cư

Đảo Síp được mệnh danh là thiên đường dành cho người định cư. Những người dân từ nơi khác đến đây sinh sống đều đánh giá nơi này an toàn và chưa có bất cứ vấn đề không hay nào xảy ra. Người dân bản địa và cộng đồng người Việt ở đây cũng rất thân thiện, nhiệt tình, sẽ giúp bạn nhanh chóng hòa nhập được với cuộc sống của nước sở tại. So với nhiều khu vực khác thì đây là một quốc gia an toàn, có tỷ lệ tội phạm thấp hơn nhiều so với nước ở khu vực châu Âu.

Một số người Anh còn nhận định rằng, sau một thời gian sống tại đảo Síp, họ cho rằng mức độ an ninh ở đây còn cao hơn gấp nhiều lần nước Anh. Cyprus cũng được đánh giá là một nơi tuyệt vời để nuôi dạy trẻ, những đứa trẻ tại đây có thể thoải mái vui chơi ngoài trời mà không cần cha mẹ lo lắng gì cả.

Quốc gia này cũng có một chế độ chăm sóc vô cùng tốt theo tiêu chuẩn châu Âu. Người nước ngoài đến đây có thể lựa chọn y tế công cộng hoặc tư nhân. Không gian sống thoải mái và yên bình, những người dân nơi đây cũng không bao giờ vội vã, người dân Síp tin rằng tất cả những trải nghiệm tuyệt vời này nên được tận hưởng nên họ luôn thực hiện mọi thứ một cách từ từ, chầm chậm. Đường bờ biển tuyệt đẹp tại Síp Một lý do biên Síp trở thành thiên đường cho những người nước ngoài muốn đến định cư đó là bởi tại đây có rất nhiều hoạt động thể thao, vui chơi 4 mùa, luôn thu hút nhiều người tham gia như bay lượn, nhảy dù, leo núi, đạp xe, tắm biển, trượt tuyết,…

Vì số lượng người Việt ở Đảo Síp khá đông nên mọi người đã thành lập ra các Hội Người Việt tại Síp để nhằm hỗ trợ nhau cùng phát triển. Trong vòng 10 năm qua, hội này đã tạo ra nhiều chương trình/ hoạt động ý nghĩa cho người Việt sống tại đây như: Gặp mặt ngày lễ, tết cổ truyền, chợ phiên cuối tuần hay các hoạt động tại địa phương cũng như chung tay giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh ở nơi đất khách quê người.

Một view nhìn ra biển tại khu du lịch trên đảo Síp

Trong đó phải kể đến nhất là thành phố Limassol, Ban liên lạc cộng đồng thường tổ chức những khu chợ tự phát nhỏ vào mỗi ngày chủ nhật nhằm tạo môi trường giao lưu cho những người xa xứ gặp nhau, tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi nhớ nhà, công việc và an ủi nhau để cùng cố gắng hơn trong cuộc sống.

Một vài thông tin trên đây hy vọng đã giúp bạn hiểu rõ thêm về Đảo Síp ở đâu và đảo Síp có an toàn không? Nếu bạn đang muốn tìm một hòn đảo xinh đẹp để đi du lịch hoặc định cư với mong muốn sẽ có cơ hội nhận quốc tịch Châu Âu thì Đảo Síp là một lựa chọn đáng để bạn cân nhắc đấy nhé.

Your browser does not support HTML5 video.

Khám phá đảo Síp thiên đường

Theo Phương Hoa/SKCĐ