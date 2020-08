Chính Thức: Bộ Giáo dục công bố đáp án 24 mã đề thi Sinh học Kỳ thi THPT Quốc gia 2020

Đáp án chính thức 24 mã đề thi môn Sinh học kỳ thi THPT Quốc gia 2020 mới đây đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Trước đó, vào sáng ngày 10/8 - ngày 2 của Kỳ thi THPT Quốc gia 2020, các sĩ tử đã bước vào phòng thi các tổ hợp môn KHTN và tổ hợp môn KHXH. Cụ thể, trong tổ hợp các môn KHTN, các thí sinh sẽ làm bài thi môn Sinh học ngay sau khi kết thúc bài thi môn Vật Lý và Hóa học, với thời gian làm bài 50 phút, bắt đầu từ 9:30.

Nhiều chuyên gia đánh giá đề thi Môn Sinh học bám sát vào chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các thí sinh đánh giá Đề thi môn Sinh học Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 mang tính phân loại học sinh cao, để đạt điểm tốt trong bài thi Sinh học, các thí sinh cần phải thể hiện rõ năng lực và kiến thức của mình. Một số thí sinh tự tin mình sẽ đạt điểm tối đa với môn thi Sinh học. Tuy đã có nhiều đáp án tham khảo được công bố ngay sau khi kết thúc môn thi nhưng nhiều thí sinh vẫn mong đợi Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT Quốc gia từ Bộ Giáo dục, Tuổi trẻ và xã hội cập nhật đầy đủ nhất đáp án 24 mã đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Sinh học chính thức từ Bộ Giáo dục Đào tạo như sau.





Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT Quốc gia từ Bộ Giáo dục



(Mời Quý vị độc giả ấn F5 để cập nhật nhanh và chính xác nhất đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT Quốc gia 2020 chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Xem thêm: Đáp án 24 mã đề thi Vật Lý học THPT Quốc gia từ Bộ Giáo dục

Đề thi môn Sinh học Kỳ thi THPT Quốc gia 2020





Your browser does not support HTML5 video.

Ngày đầu Kỳ thi THPT Quốc gia 2020

Xem thêm: Link tra cứu Điểm thi THPT Quốc gia 2020 đợt 1 từ Bộ Giáo dục & Đào tạo

Theo Thùy Dương/SKCĐ