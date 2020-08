Đáp án đề thi môn Hóa học mã đề 204 thi THPT Quốc gia năm 2020

Your browser does not support HTML5 video.

Người phụ nữ sống sót thần kỳ dù xe bị cán nát dưới gầm xe tải

Người phụ nữ điều khiển xe máy điện đang đi thẳng thì bất ngờ bị chiếc xe tải rẽ phải "nuốt chửng". Xe máy điện bị xe tải cán bẹp còn người phụ nữ thì bị cuốn vào gầm xe trong sự kinh hoàng của người đi đường.