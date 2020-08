Đáp án môn Sinh mã đề 213 thi THPT Quốc gia 2020 nhanh chuẩn nhất

Your browser does not support HTML5 video.

Dân mạng hả hê khi nhìn tên trộm số nhọ bị nghiệp quật ngay sau khi phạm tội

Khi tên trộm đang bỏ chạy thì một nữ nhân viên của cây xăng đã phát hiện ra và hô hoán. Do giật mình, tên này loạng choạng tay lái rồi lao thẳng vào bức tường phía trước.