Đắp mặt nạ trứng gà mật ong, cô gái tá hỏa vì mụn mọc chi chít trên mặt do mắc một sai lầm ngớ ngẩn

Từ lâu các loại nguyên liệu thiên nhiên được chị em tận dụng triệt để trong làm đẹp da với công dụng chẳng kém các loại mỹ phẩm đắt tiền. Nhiều chị em cho rằng, làm đẹp bằng các nguyên liệu tự nhiên vừa rẻ tiền vừa an toàn cho da nhưng thực tế vẫn cần tuân thủ nhiều nguyên tắc. Thậm chí, các bác sĩ cảnh báo tùy tiện đắp mặt nạ từ các nguyên liệu tự nhiên dễ tổn thương da và tác dụng phụ nếu không đúng cách.



Chị cho biết, đọc trên mạng thấy công dụng mặt nạ trứng gà mật ong có khả năng làm trắng da nên mầy mò học theo. Thế nhưng sau một thời gian sử dụng không những không hiệu quả mà bệnh nhân còn bị mụn mọc dầy đặc.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định nguyên nhân là do nữ bệnh nhân không rửa mặt sạch sẽ trước khi đắp mặt nạ. Điều này khiến cho vi khuẩn sinh sôi trên da, gặp môi trường thuận lợi là phát mụn.

Bệnh nhân bị Viêm da mụn mủ do nhiều nguyên nhân như: nặn mụn không đúng cách, vệ sinh da mặt kém, không tiến hành điều trị mụn sớm và thường xuyên sờ tay lên da mặt khiến mụn có xu hướng sưng đỏ, to, gây hư hại, đứt gãy các sợi collagen, elastin trong hạ bì và trung bì.

BS Đào Hữu Ghi, Bệnh viện Da liễu Trung ương (Hà Nội)



Ngoài ra, nhiều chị em có da nhạy cảm cũng rơi vào trường hợp tương tự khi đắp mặt nạ các nguyên liệu tự nhiên. Theo BS Ghi, mỗi người có một tuýp da khác nhau, người có làn da mẫn cảm rất dễ kích ứng với các thành phần tự nhiên có trong các loại rau củ quả. Ví dụ, dưa leo, nha đam có phần nhựa cây không nên dùng cho da nhạy cảm. trong các loại quả như cam chanh có axit... chỉ nên dùng cho da nhờn vào mùa hè.

Bác sĩ lưu ý chị em cần thực hiện các bước làm sạch mặt trước và sau khi đắp mặt nạ, lưu ý không tẩy tế bào chết quá nhiều tránh làm tổn thương da, khiến da dễ bị mụn, kích ứng. Nếu thấy da bị kích ứng, nổi mụn chị em nên đi khám sớm để được điều trị kịp thời.

Nếu muốn làm đẹp từ các loại “mặt nạ” tự chế thì tốt nhất chị em nên sử dụng những sản phẩm củ, quả an toàn (tốt nhất là sản phẩm do mình tự trồng). Với người có da nhạy cảm nên thử trên vùng da cổ tay ít nhất 3 ngày liên tục rồi mới nên sử dụng trên mặt để tránh bị Dị ứng , nổi mụn.

