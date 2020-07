Không được chồng mua xe, cô gái đập phá luôn ô tô ở showroom để xả giận

Cô gái đập phá ô tô đắt tiền vì chồng không đồng ý mua xe.



Khi biết được nguyên nhân, nhiều người càng thêm thở dài ngán ngẩm. Hóa ra, lý do dẫn đến hành động phá hoại của người phụ nữ là do chồng không chịu mua chiếc xe này cho cô.



Khi được đưa đến đồn cảnh sát, cô gái họ Trương cho biết, trước đó đã "thủ thỉ" với chồng rằng bản thân rất mê chiếc xe Weilai ES6 (một loại ô tô điện của Trung Quốc) có giá khoảng 1,3 tỷ đồng. Thế nhưng khi đến showroom ô tô, chồng cô lại từ chối mua vì cho rằng dòng xe này không thể đi đường dài, trong khi đó thu nhập năm nay bấp bênh do dịch bệnh nên cũng không đủ mua xe.

Cặp đôi chẳng những không mua được xe mà còn phải bồi thường hơn 100 nghìn nhân dân tệ.



"Không ăn được thì đạp đổ" nên cô gái đã làm ra hành động ấu trĩ đó chính là đập phá chiếc xe ô tô đắt tiền. Hậu quả, gương phải của xe bị hư hỏng nặng, cặp đôi chẳng những không mua được xe mà còn phải bồi thường hơn 100 nghìn nhân dân tệ.



Bên cạnh đó, cô gái này còn bị tạm giam 15 ngày do hành vi gây rối. Sau khi câu chuyện được đăng tải lên mạng, nhiều người chán ngán hành động của người phụ nữ, thậm chí còn khuyên người đàn ông nên suy nghĩ lại về mối hôn nhân này.

