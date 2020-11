Xót xa bé trai 13 tháng tuổi bị nhiễm trùng, hoại tử nặng do cha mẹ đắp thuốc lá chữa bỏng

Thông tin từ Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết hiện tại bệnh viện đang điều trị cho một bệnh nhi bị bỏng nặng ở vùng bụng. Đó là bé Đ.N.A (13 tháng tuổi, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng bị bỏng nước sôi vùng bụng ngày thứ 5.

Theo lời kể gia đình, cháu bé bị bỏng nước sôi nhưng gia đình không đưa nhập viện mà nghe lời người quen mách thầy lang chữa bỏng về đắp cho con. Sau nhiều ngày đắp thuốc lá chữa bỏng của thầy lang, cha mẹ nhận thấy vết bỏng không đỡ mà sưng to và đau, trẻ sốt cao không dứt nên mới đưa đến bệnh viện chữa trị.

Vết thương của trẻ bị hoại tử nặng sau 5 ngày bị bỏng



Theo BS CKII. Thái Văn Bình - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, bé A. nhập viện trong tình trạng vết bỏng bị sưng nề, chảy dịch đục, vùng cổ, ngực, bụng, cẳng tay phải bị phồng rộp nước, có phần hoại tử đen kèm theo chảy mủ hôi, nhiễm trùng nặng.



Trường hợp này vốn đã bỏng sâu độ 3, độ 4 do bỏng nước sôi, kết hợp với nhiễm trùng do bôi thuốc lá tạo màng gây tăng thêm độ sâu cho vết thương, khiến việc chữa trị vô cùng phức tạp.

Trẻ được ghép da điều trị phức tạp

Hiện, bệnh nhi đã được tiến hành ghép da lần 2 và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực tại bệnh viện.

Các bác sĩ khuyến cáo bậc cha mẹ cần trang bị kiến thức sơ cứu khi trẻ bị bỏng. Trước hết cần nhanh chóng cởi bỏ quần áo, rửa vùng da bị bỏng của trẻ bằng nước sạch ở nhiệt độ thường và dùng khăn sạch thấm khô.

Your browser does not support HTML5 video.

Cách sơ cứu khi bị bỏng. Video: Youku/Vietnamnet