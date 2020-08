Đập vỡ camera nhà hàng xóm vì lo sợ nó làm thay đổi phong thủy, đem vận xui đến cho gia đình

Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, một người phụ nữ (thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ) đã ra tay đập vỡ camera an ninh của nhà hàng xóm vì cho rằng, nó đem vận xui đến cho gia đình

Người phụ nữ này quyết định đập vỡ camera an ninh nhà hàng xóm sau khi một thành viên lớn tuổi trong gia đình bị ngã nhiều lần. Việc người lớn tuổi này bị ngã xuất hiện sau khi nhà hàng xóm lắp camera ở khu vực hàng lang sát cửa nhà.

Đáng nói, chiếc camera này lại chĩa thẳng "mắt thần" vào cửa nhà người phụ nữ. Cô ta càng chắc chắn thêm niềm tin, chiếc camera làm thay đổi phong thủy, khiến cho vận xui ùn ùn kéo đến gia đình cô.

Trước sự việc trên, người hàng xóm họ He đã sang nhà gặp và giải thích rằng, lắp camera nhằm ngăn trộm và vì an ninh chung cho cả tầng. Người họ He cũng khẳng định lắp camera khi ban quản lý tòa nhà cùng cảnh sát địa phương đồng ý chứ không hề có ý đồ khác. Song người phụ nữ kia vẫn không tin.