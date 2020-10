Xót xa vụ đất đá đè xuống lán trại khiến 10 công nhân bị vùi lấp, huy động cả trực thăng đến cứu

Theo VTC News đưa tin, vào tối ngày 13/10 một lán trại có hơn 10 công nhân đang thi công tại dự án thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế bất ngờ bị đất đá vùi lấp. Đến sáng nay lực lượng quân đội đã tiếp cận được hiện trường và tiến hành tìm kiếm các nạn nhân trên diện rộng.

Theo đó tại thời điểm đất đá sạt lở, trong lán trại có khoảng 10 công nhân. Các lực lượng cứu hộ khác đều được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế điều động vào hiện trường. Tuy nhiên đường đi rất khó khăn hiểm trở, tại khu vực sạt lở đất cũng không có sóng điện thoại nên công tác cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Sông Rào Trăng ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền có 4 nhà máy thủy điện Rào Trăng 3

Ông Nguyễn Đại Thành, đại chủ đầu tư dự án thủy điện Rào Trăng cho biết, đơn vị này đã gửi tọa độ cho trực thăng để bay vào ứng cứu nhưng không rõ trực thăng có tiếp cận hiện trường được hay không.

Hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể để khẳng định nhóm công nhân nói trên bị vùi lấp bởi sạt lở. Chủ đầu tư hy vọng bộ đội Quân khu 4 sớm tiếp cận hiện trường để có thông tin chính xác nhất về vụ việc.

Vị trí dự án thuỷ điện Rào Trăng 3

Trước đó vào chiều 12/10, một lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhận được cuộc gọi từ lãnh đạo Công ty Cổ phần thủy điện Rào Trăng 3 về sự cố sạt lở đất đá do mưa lũ, khiến nhiều công nhân bị vùi lấp. Tuy nhiên cuộc nói chuyện bất ngờ bị gián đoạn, đầu dây bên kia hoàn toàn không liên lạc được nữa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử lực lượng và các phương tiện đến cứu hộ, nhưng do mưa lũ và địa hình hiểm trở nên chưa thể tiếp cận được hiện trường. Được biết khu vực thủy điện này cách trung tâm xã hơn 35km và hiện nhiều điểm đang bị sạt lở, chia cắt.

