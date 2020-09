3 đồ uống nên dùng và 4 đồ uống nên kiêng trong kỳ kinh nguyệt để tránh đau bụng kéo dài

Trong kỳ kinh nguyệt , cơ thể chị em luôn khó ở, tâm trạng bất ổn, mệt mỏi và đau bụng. Do đó, để giảm cơn khó chịu các cô nàng nên chú ý thức ăn, nước uống nạp vào cơ thể. Những ngày này, có một số loại đồ uống tuyệt đối nên tránh và một số nên dùng để tránh đau bụng, rong kinh kéo dài.



Đau bụng kinh nên kiêng 4 loại đồ uống này



1. Nước uống có vị chua



Theo bác sĩ Diệp Nhu Đoan - trưởng khoa Phòng khám Y học Cổ truyền Gia Phẩm, tại Cao Hùng, Đài Loan, trong những ngày "đèn đỏ", các loại đồ uống có vị chua như nước chanh, nước quất, giấm hoa quả... không tốt cho cơ thể nhưng chị em thường bỏ qua.

Các loại nước này có tác dụng chống oxy hóa cực tốt lại còn giải khát hiệu quả trong mùa hè đồng thời thúc đẩy hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, theo bác sĩ Diệp Nhu Đoan, trong kỳ kinh nguyệt, cơ thể chị em rất nhạy cảm. Nếu ăn chua hay uống đồ uống chua rất dễ tác động hệ thần kinh thực vật gây co thắt dạ dày và tử cung. Do đó, cơ thể dễ bị ra máu nhiều và đau bụng âm ỉ kéo dài.



2. Đồ uống có tính lạnh, kể cả nước ép trái cây



Các loại đồ uống lạnh hay có tính hàn như nước đá, nước ép trái cây: Nước dưa hấu, nước dừa, trà xanh, kiwi, nước ép măng tây... dù rất tốt cho cơ thể nhưng lại gây hại trong những ngày "đèn đỏ".



Cũng theo BS Nhu Đoan, các thức uống này giàu vitamin và giải nhiệt tốt nhưng nếu uống vào dễ gây lạnh bụng, làm tăng ứ huyết dẫn tới tăng các cơn đau bụng, ảnh hưởng tới việc thông kinh.



3. Trà xanh hay trà đen lạnh



Vốn giàu chất chống oxy hóa nhưng cả trà đen và trà xanh đều chứa rất nhiều axit tannic. Axit này có khả năng làm tiêu hao vitamin B, dễ gây ra tình trạng thiếu máu. Trong kỳ kinh nguyệt chị em đã bị mất một lượng máu nhất định nen nếu uống các loại trà này sẽ càng nguy hiểm hơn. Thiếu máu đột ngột dễ dẫn đến hoa mắt chóng mặt, ngất xỉu.



4. Đồ uống có cồn



Các loại đồ uống có cồn dù là dạng nhẹ như rượu vang đỏ, rượu vang trắng, rượu trái cây thường được nhiều người sử dụng để thư giãn và dễ ngủ. Nhưng nếu uống thức uống này trong kỳ kinh nguyệt sẽ khá nguy hiểm.



Đau bụng kinh nên uống 3 loại đồ uống này



1. Trà gừng



Trà gừng không chỉ tốt với người bị huyết áp thấp mà còn hiệu quả trong làm giảm các cơn đau bụng kinh. Nếu quá đau bụng trong ngày "đèn đỏ", hãy đập dập miếng gừng và pha với nước nóng để làm ấm bụng.



2. Sữa và sữa đậu nành



Trong kỳ kinh, chị em có thể gặp phải tình trạng mệt mỏi thậm chí chán ăn nên rất cần các dinh dưỡng dạng lỏng, dễ hấp thụ. Sữa và sữa chua là thực phẩm dinh dưỡng hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa trong thời gian này làm giảm tình trạng chướng bụng, chán ăn khi hành kinh.



Ngoài ra, sữa đậu này còn bổ sung phytoestrogen - một loại estrogen có nguồn gốc thực vật có thể thay thế estrogen nội sinh trong cơ thể người. Bổ sung thành phần này để điều hòa nội tiết tố nữ, ổn định kinh nguyệt và bổ sung vitamin nhóm B giảm các cơn co thắt.



3. Trà thảo dượng, hoa cúc



Không thể uống trà xanh thì chị em nên thay bằng trà thảo dược hay trà hoa cúc. Loại trà này có công dụng trị chóng mặt, đau đầu, mất ngủ. Nếu sử dụng trong kỳ kinh nguyệt có tác dụng làm giảm chóng mặt, buồn nôn và giảm đau bụng kinh.

