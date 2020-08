Đau đầu với ca nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng không chịu khai báo

Chiều 2/8, theo PLO, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP. Đà Nẵng tiếp tục thông tin về 22 trường hợp còn lại trong số 45 ca nhiễm COVID-19 mới được công bố vào ngày 31/7 vừa qua.





Đáng chú ý, trong số các bệnh nhân này có BN483 không hợp tác, không chịu khai báo khiến các cơ quan y tế gặp khó khăn. BN483 tên T.T.M., là nữ, sinh năm 1983, làm nghề kinh doanh . Bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo, được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Được biết, BN483 đã 5 tháng không về nhà, không liên lạc với gia đình (có địa chỉ ở đường Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng ). Bệnh nhân đang tiếp tục được điều trị bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng, ngày 28/7 được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.









Theo Linh Chi/SKCĐ