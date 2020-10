Vì món nợ 500 nghìn đồng, gã đàn ông tàn độc lên kế hoạch trả thù khiến gia đình 5 người thương vong

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 67: Linh cẩu tấn công trâu rừng bằng ngón đòn hiểm ác

1 con linh cẩu chỉ có trọng lượng khoảng 40-60 kg nếu so với kích thước của trâu rừng thì nó chẳng khác gì gã tí hon nhưng bằng 1 ngón đòn hiểm ác, linh cẩu vẫn khiến trâu rừng phải đau đớn đầu hàng.