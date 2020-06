Nửa năm sống chung, chồng đau khổ thừa nhận đã yêu em gái của vợ

Tôi năm nay 27 tuổi, đã lấy chồng được 2 năm và mới sinh con nhỏ. Tôi có một cô em gái 20 tuổi. Bố mẹ tôi mất sớm, hai chị em ở với ông bà nội bao nhiêu năm. Trước đó, khi chưa lấy chồng, hai chúng tôi thuê một phòng trọ nhỏ, sống nương tựa vào nhau. Tôi chăm lo ăn ở học phí, em gái cũng rất ngoan ngoãn, thường xuyên đi làm ngoài giờ học để thêm tiền gửi về cho ông bà.



Đến khi tôi kết hôn, em gái chuyển sang ở ký túc xá. Hàng tháng, em vẫn đi làm thêm, vợ chồng tôi dù không khá giả gì nhưng vẫn gom góp tiền giúp đỡ để em bớt vất vả. Cách đây 6 tháng, tôi sinh con đầu lòng. Bố mẹ chồng ở xa, bận buôn bán không thể lên trông cháu, tôi quyết định gọi em về sống chung.



Con bé vốn ngoan hiền, chịu khó lại thương chị nên việc gì cũng ôm hết vào mình. Tôi thương nó lắm, nhiều khi thấy em chăm con mình còn cẩn thận hơn cả bố mẹ mà tôi ứa nước mắt.

Ảnh minh họa.



Thế nhưng, tôi dần phát hiện từ hồi ở chung, con bé ngày càng ít nói. Khi chồng tôi ở nhà, em gái thường cố tránh mặt và tỏ ra không được tự nhiên. Dạo gần đây, em thường xuyên hỏi tôi khi nào đi làm lại và nhắc đến việc gửi cháu ở nhà trẻ để em trở về ký túc xá. Khi tôi hỏi lý do, em nói rằng em nhớ các bạn và ở ngoài sẽ thoải mái hơn.



Tôi không nghĩ gì nhiều cho tới một ngày, tranh thủ lúc con ngủ trưa tôi định xuống dọn dẹp nhà cửa để đỡ việc cho em gái. Khi đứng trên cầu thang, tôi thấy con bé đang rửa bát thì chồng tôi bất ngờ lại gần, ôm chặt lấy từ phía sau. Có lẽ giật mình và hoảng sợ, con bé đẩy mạnh anh rể rồi bỏ chạy ra ngoài.



Tôi không thở nổi, choáng váng muốn ngất. Tuy nhiên, tôi cố gắng hít thở sâu, quay vào phòng và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, tôi tỉ tê nói chuyện với em gái về chuyện tình cảm. Em thú nhận đã thích thầm một người nhưng không dám nói ra.



Tôi nhắc nhở, nếu em thích người ta thì cứ mạnh dạn tiến tới, nhưng nếu người ta đã có bạn gái hay gia đình thì phải tránh xa. Em ngơ ngác nhìn tôi, sau đó bảo người em thích chưa có gia đình, còn có bạn gái chưa thì em không biết.



Tôi thở phào, tiếp theo tìm gặp nói chuyện thẳng thắn với chồng ngay tối hôm đó. Khi nghe tôi kể lại cảnh tượng hôm trước, anh ngây người một lúc, sau đó thừa nhận có tình cảm với em gái tôi.

Ảnh minh họa.



Anh nói, anh biết điều này là sai trái nhưng anh không điều khiển được tình cảm của mình. Càng ngày anh càng thích và càng muốn được gần em gái tôi hơn. Thậm chí, anh từng thổ lộ với con bé nhưng bị từ chối thẳng thừng, điều này khiến anh vô cùng đau khổ.



Nước mắt tôi chảy ướt đẫm. Nếu anh ngoại tình với người đàn bà khác, tôi sẵn sàng chửi bới, đánh ghen cho hả dạ. Thế nhưng người chồng tôi thích lại là em gái, tôi không biết phải làm sao?

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ