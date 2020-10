5 dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thiếu vitamin E, chị em chú ý để tránh lão hóa sớm, già trước tuổi

- Vitamin E ngăn ngừa sự lão hóa trên da, chống lại tác hại của ánh nặng mặt trời gây tổn thương da, làm nhăn da... Nhờ cung cấp dầu cho da nên vitamin E ngăn các dấu hiệu lão hóa sớm xuất hiện trên da, làm trẻ hóa các tế bào da chết, cho làn da chị em mịn màng, tươi tắn.



- Không chỉ chăm sóc da, vitamin E còn tốt cho tóc. Các loại dầu dưỡng tóc giàu Vitamin E có thể giữ ẩm và giúp tóc không bị khô.

- Ngoài chống lão hóa da và tóc, vitamin E còn chống oxy hóa từ bên trong cơ thể bằng cách ngăn hình thành các gốc tự do, chống lại sự hình thành các tế bào ung thư. Vitamin E kháng viêm, chống viêm hiệu quả.



- Vitamin E còn giúp cân bằng nội tiết tố ở nữ giới. Cho chị em đạt trạng thái sức khỏe tốt nhất cả về diện mạo lẫn nhu cầu sinh lý.



Theo chuyên gia dinh dưỡng Tiến sĩ Anju Sood của Ndtv, nếu thiếu vitamin E, cơ thể sẽ báo động bằng loạt dấu hiệu và nhìn từ diện mạo bên ngoài cũng đủ thấy người phụ nữ thiếu sức sống như thế nào. Nếu có một số trong các dấu hiệu này hãy chú ý vì có thể bạn đang thiếu vitamin E.

1. Rụng tóc

Rụng tóc là dấu hiệu điển hình của thiếu Magie và vitamin E. Bởi lẽ thành phần vitamin E giúp tăng khả năng tái tạo các tế bào lông chết và nang lông. Nếu thiếu chúng, tóc bạn chẳng khác nào bị cắt nguồn nuôi dưỡng nên dễ khô và gãy rụng.

2. Da khô, bong tróc

Da khô tới mức bong tróc cũng có thể do thay đổi thời tiết hoặc bạn không tẩy da chết thường xuyên. Bên cạnh đó còn nguyên nhân khác là sự thiếu hụt vitamin E. Làn da bị khô do thiếu nước và thiếu dưỡng chất từ vitamin E dễ bị tổn thương, da khô tạo điều kiện cho các dấu hiệu lão hóa xuất hiện sớm.

3. Mắt mờ, giảm thị lực



Vitamin E không chỉ có lợi cho da và tóc mà cả cho mắt. Nếu thiếu vitamin này, quá trình hấp thu các thụ thể ánh sáng trong võng mạc và tế bào khác trong mắt bị suy giảm, khiến bạn mắt mờ dần theo thời gian.

4. Suy giảm miễn dịch



Không đóng góp trực tiếp vào xây dựng hệ miễn dịch như vitamin C nhưng một số nghiên cứu chỉ ra nếu thiếu hụt chất này cũng có thể ức chế tế bào miễn dịch. khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, dễ ốm.

5. Mất cân bằng nội tiết tố



Thiếu vitamin E được coi là một trong số các nguyên nhân gây mất cân bằng nội tiết tố. Khiến chị em tính tình dễ nóng nảy, dù chăm dưỡng da đến mấy cũng vẫn xỉn màu, kém mịn màng, thần sắc u tối...



Theo Healthline, người lớn và trẻ em từ 14 tuổi trở lên cần 15 miligam (mg) vitamin E mỗi ngày. Còn phụ nữ đang cho con bú nên uống 19 mg vitamin E mỗi ngày.



Chị em có thể ăn nhiều loại thực phẩm giàu vitamin E như:



- Các loại hạt: Hạt dẻ, hạnh nhân, hạt lanh, hạt hướng dương...



- Các loại trái cây giàu vitamin E như: đu đủ, kiwi, xoài, quả bơ...



- Các loại rau xanh: rau cải, rau bina, súp lơ xanh, khoai môn, cà chua, củ cải...



Bên cạnh đó nhiều chị chủ động uống viên bổ sung vitamin E nhưng cần cần tìm hiểu kỹ lưỡng và được sự tư vấn của bác sĩ để tránh lạm dụng gây hại sức khỏe.



Một số loại thực phẩm giàu vitamin E