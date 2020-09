Đau bụng buồn nôn suốt 10 ngày, nhập viện mới biết chiếc xương cá đâm thủng ruột

Sáng 28/9, bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết vừa phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân bị xương cá đâm thủng ruột

Bệnh nhân là chị N.T.H (45 tuổi, ngụ Kiên Giang) nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ hạ vị khoảng 10 ngày. Qua siêu âm và chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện có dị vật đâm thủng ruột non bệnh nhân.



Sau 1 tiếng, các bác sĩ đã phẫu thuật nội soi, bóc tách khối viêm ở thành bụng và hố chậu. Bác sĩ phẫu tích khối viêm ở thành bụng, lấy ra một dị vật là xương cá dài 3cm…Hiện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, bụng mềm, xuất viện trong ngày.

Hình ảnh dị vật là xương cá trên phim CT có cản quang



Bác sĩ Phạm Thanh Phong cho biết, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phẫu thuật cho 15 bệnh nhân bị thủng ruột do xương cá đâm.

Tháng 8/2019, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện E vừa mổ cấp cứu thành công cho một trường hợp bệnh nhân nữ (38 tuổi, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị thủng ruột non do xương cá kìm sắc nhọn và mảnh.



Đáng nói, bệnh nhân ăn cá kìm trước đó 2 tuần và không biết mình nuốt phải xương cá. Sau ăn cá được 10 ngày bệnh nhân mới có biểu hiện đau âm ỉ vùng bụng dưới.



Bệnh nhân được chẩn đoán có dị vật trong ống tiêu hóa nhưng chủ quan nghĩ là xương cá có thể tự tiêu nên bệnh nhân không mổ, xin điều trị ngoại trú.

Bệnh nhân đã hồi phục



Đến ngày 25/8, bệnh nhân đau bụng không chịu nổi mới vào viện E cấp cứu. Bác sĩ bệnh viện E chẩn đoán bệnh nhân bị thủng bít ruột non do dị vật sắc nhọn và mảnh đâm thủng. Bệnh nhân được chỉ định mổ nội soi ổ bụng cấp cứu.



Các bác sĩ lấy ra một xương cá dài gần 4cm đâm xuyên thủng hồi tràng (đoạn cuối ruột non). Lỗ thủng được mạc nối lớn (tổ chức mỡ trong bụng) bọc lại. Lỗ thủng ruột non kích thước 5 mm, bờ viêm dày.

Bác sĩ nhận định bệnh nhân bị hóc dị vật điển hình là xương cá thường không có triệu chứng trong vòng 1 tuần do dị vật đi qua an toàn. Chỉ khoảng 1% các dị vật sắc nhọn như kim, lưỡi lam, tăm xỉa răng, xương gà, cá... có thể xuyên qua thành ruột và gây viêm phúc mạc. 46% trường hợp gây thủng ruột non, dẫn đến áp xe, viêm phúc mạc toàn diện. Triệu chứng thường gặp nhất là đau bụng, sốt, buồn nôn, ói…



Theo BSCK2 Bồ Kim Phương, Trưởng Khoa Nội Tiêu hóa – Huyết học lâm sàng, khi ăn những thực phẩm có nhiều xương như cá, gà, vịt… phải thật cẩn thận. Dị vật có thể mắc ở bất kỳ vị trí nào trên ống tiêu hóa, gây ra những biến chứng rất nguy hiểm.



Nếu xương đâm thủng thực quản sẽ gây áp xe trung thất, đây là một biến chứng nguy hiểm nhất, nguy cơ tử vong rất cao. Nếu xương đi xuống đâm thủng Nếu xương đâm thủng thực quản sẽ gây áp xe trung thất, đây là một biến chứng nguy hiểm nhất, nguy cơ tử vong rất cao. Nếu xương đi xuống đâm thủng dạ dày , ruột non, ruột già sẽ gây biến chứng viêm phúc mạc (nhiễm trùng trong ổ bụng) khu trú hoặc toàn thể. Thậm chí, dị vật có thể thoát ra ngoài ổ bụng gây tổn thương các tạng khác. Đây là những biến chứng nặng và thường phải phẫu thuật sớm, nếu không được chẩn đoán, xử trí cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng.



Nếu bệnh nhân vô tình nuốt phải xương cá nên vào bệnh viện để được can thiệp, không nên sử dụng những phương pháp dân gian như: nuốt miếng cơm có kích thước lớn, uống nhiều nước, vuốt xuôi chiều họng, không tự ý móc bỏ xương.

Bệnh nhân cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và xử trí sớm, tránh trường hợp dị vật đâm thủng thành ống tiêu hóa gây ra các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

