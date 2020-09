Dấu hiệu nhận biết iPhone bị nhiễm virus và cách khắc phục

Virus trên điện thoại là gì?

Virus là một loại mã độc do chính con người tạo ra nhằm ăn cắp thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ cho mục đích xấu của họ.

Những con virus này thường được cài đặt ẩn trong các ứng dụng, trang web hoặc các link mà bạn truy cập, khi click vào những đường link đó thì virus sẽ xâm nhận được vào thiết bị của bạn và ăn cắp thông tin dữ liệu cá nhân quan trọng của người dùng nhằm mục đích chiếm đoạt.

Điện thoại iPhone có bị nhiễm virus không?

iPhone có một ưu điểm đó là người dùng chỉ có thể tải ứng dụng thông qua Appstore chính thức của máy chủ. Vì thế về cơ bản những virus hoặc phần mềm độc hại sẽ không dễ dàng xâm nhập vào những chiếc điện thoại sở hữu hệ điều hành iOS. Tuy nhiên không dễ chứ không phải là không thể xảy ra. Các phần mềm độc hại có thể xâm nhập vào thiết bị iPhone của bạn theo một số cách như sau: Khi điện thoại iPhone bị bẻ khóa, người dùng có thể tải các ứng dụng từ nguồn bên ngoài không phải AppStore. Hoặc khi bạn sử dụng mạng Wifi không an toàn và đã bị người khác trộm danh tính.

Do đó, khi iPhone, iPad bị nhiễm Virus sẽ có những biểu hiện như sau:

Máy chạy chậm, bị đơ, giật, lag dù bạn không sử dụng nhiều ứng dụng.

Điện thoại hay đột nhiên xuất hiện quảng cáo.

Điện thoại tự động gọi điện hoặc gửi tin nhắn.

Màn hình điện thoại thường xuyên bị treo hoặc đóng băng

Nhanh hết pin dù bạn không sử dụng hay chơi game.

Làm cách nào để diệt virus trên iPhone?

Sau một thời gian sử dụng không ít thì nhiều chắc chắn máy của bạn cũng sẽ có những dấu hiệu bị nhiễm virus kể trên. Vì vậy, nếu đã quét và phát hiện virus trên điện thoại iPhone , bạn có thể tham khảo một vài cách dưới đây để loại bỏ virus ra khỏi điện thoại của mình.

Gỡ những ứng dụng mà bạn nghi ngờ có chứa phần mềm độc hại, cài đặt lại ứng dụng từ AppleStore

Cách thực hiện:

Bước 1: Từ màn hình chính trên iPhone, nhấn giữ ứng dụng nghi ngờ, chọn dấu (X) để gỡ bỏ ứng dụng khỏi điện thoại.

Bước 2: Sau khi xóa ứng dụng, bạn cần tắt nguồn, khởi động lại máy và theo dõi hiệu quả.

Xóa lịch sử và dữ liệu

Điều này sẽ giúp ích nếu bạn đang gặp phải các thông báo lỗi trong quá trình duyệt web trên Safari.

Cách thực hiện:

Bước 1: Đầu tiên, các bạn chỉ cần vào cài đặt -> tìm tab Safari

Bước 2: Tiếp đó, ấn xóa lịch sử và dữ liệu trang web -> xóa lịch sử và dữ liệu.

Lưu ý: Sau khi xóa lịch sử dữ liệu, bạn không thể khôi phục lại những dữ liệu cần thiết. Ngoài ra, các bạn sử dụng thêm phần mềm diệt virus trên iPhone.

Khôi phục lại bản sao lưu trước đó

Nếu đã thử các cách diệt virus trên điện thoại iPhone ở trên nhưng vẫn không thể khắc phục được sự cố, bạn có thể thử khôi phục điện thoại từ bản sao lưu trước đó. Nếu bản sao lưu gần đây của bạn không có phần mềm độc hại, điện thoại của bạn sẽ chạy lại bình thường.

Chi tiết các bước thực hiện khôi phục lại bản sao lưu trước đó đã được chúng tôi chia sẻ ở bài viết sao lưu và phục hồi dữ liệu iPhone, iPad. Hãy tham khảo ngay tại đây bạn nhé!

Khôi phục iPhone như thiết bị mới

Đây là giải pháp cuối cùng cho bạn. Nếu đã thực hiện các cách diệt virus điện thoại iPhone ở trên nhưng vẫn thất bại, bạn có thể xóa toàn bộ cài đặt trên điện thoại của mình và làm mới nó.

Cách thực hiện:

Bước 1: Các bạn đi tới mục Cài đặt trên thiết bị -> chọn Cài đặt chung

Bước 2: Ấn chọn Đặt lại -> Xóa tất cả các nội dung và cài đặt

Bước 3: Ấn Xóa bây giờ để kết thúc quá trình cài đặt lại điện thoại

Mẹo để tránh bị nhiễm virus trên điện thoại iPhone

Để tránh tình trạng iPhone bị nhiễm virus, tốt nhất, bạn không nên bẻ khóa thiết bị của mình. Nếu bẻ khóa, các ứng dụng của bên thứ 3 có thể khiến thiết bị của bạn vị nhiễm virus và khó kiểm soát. Bên cạnh đó, người dùng luôn phải cập nhật phần mềm iOS mới liên tục để tăng cường bảo mật. Ngoài ra, bạn cũng cần thường xuyên lên lịch sao lưu dữ liệu trên điện thoại để khôi phục lại khi cần và sử dụng các phần mềm, ứng dụng tăng cường bảo mật cho iOS.

5 biểu hiện iPhone dính Virus và cách khắc phục

