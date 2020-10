Bàng hoàng phát hiện vỡ túi nâng ngực sau nhiều năm chịu cảnh ngứa râm ran và thâm tím vùng ngực

Chị kể trước khi phẫu thuật chỉ được tư vấn rất mơ hồ về loại "túi ngực hiện đại nhất của Pháp”. Nghe lời quảng cáo, chị chi số tiền lớn để nâng ngực.



3 năm gần đây, nữ bệnh nhân thấy xung quanh đầu vú có nhiều vết thâm tím, khoang ngực ngứa râm ran như có hàng ngàn con sâu róm đang bò lúc nhúc. Dù vô cùng khó chịu nhưng chị chỉ nghĩ rằng đó là biểu hiện da liễu bình thường nên không đi khám lại.

Bệnh nhân đang phục hồi ổn định



Gần đây chị thấy các vết thâm tím chuyển sang thâm đen, lan rộng khắp cả quầng vú, cảm giác ngứa lan rộng kèm đau co thắt thì mới chịu nhập viện.



Qua thăm khám lâm sàng, BS Tú Dung nhận thấy ngực bên phải của bệnh nhân biến dạng hẳn so với bên trái, vùng da quầng vú thâm đen, cơn ngứa lan rộng từ đầu ti kéo đến hố nách. Bác sĩ nghi ngờ túi ngực có vấn đề nên chỉ định chụp MRI để đánh giá chính xác.



Kết quả chụp cho thấy, bệnh nhân bị vỡ túi ngực bên phải. Đáng nói, túi ngực vỡ đã lâu làm silicon trào ra ngoài, thấm vào các mô, dính chặt vào tuyến và lớp biểu bì da và hố nách. Đây chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân liên tục ngứa ngáy khó chịu. Còn túi ngực bên trái bị móp biến dạng và vùng ngực có dấu hiệu co thắt bao xơ.

Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật khẩn cấp tháo bỏ túi ngực, nạo vét các mảnh silicon công nghiệp. Bác sĩ cho hya, túi ngực bị vỡ hoàn toàn, dịch nhầy màu vàng chảy nham nhở và loang lổ khắp khoang ngực, gây nên tình trạng nhớp dính như đầm lầy.



Bác sĩ cũng nhận thấy, gel túi ngực của bệnh nhân màu ngả vàng khác với gel túi ngực bình thường có màu trong suốt. Cả ê kíp phải rất tỉ mỉ vét sạch từng chút các mảnh silicon công nghiệp dính chặt trong các mô bệnh nhân đồng thời bơm rửa và làm sạch toàn bộ ổ dịch trong ngực để tránh nguy cơ viêm mô tuyến ngực và ung thư vú.

Túi nâng ngực bị vỡ lấy ra cho bệnh nhân

Các bác sĩ cho hay, bệnh nhân đã được phẫu thuật đặt túi ngực PIP. Theo CNN, túi nâng ngực PIP sử dụng silicon công nghiệp giá rẻ nên giá thành rẻ gấp 7 lần so với với loại silicon đã được đăng ký kiểm định chất lượng.



Loại silicon này có tính ăn mòn cao nên dễ gây thấm nứt, khi lan ra ngoài có thể gây rát, viêm nhiễm, nguy hại cho sức khỏe. Đặc biệt, túi ngực PIP có có tỷ lệ vỡ cao hơn bình thường, khi vỡ có thể gây viêm, sẹo và xơ hóa.



Ở Việt Nam cũng chưa bao giờ cho phép nhập khẩu túi ngực này. Nếu bệnh nhân được đặt túi ngực loại này chắc chắn là các cơ sở thẩm mỹ sử dụng hàng lậu.



Làm sao nhận biết sớm vỡ túi ngực



Các loại túi nâng ngực bằng silicone thế hệ mới có cấu trúc ổn định, rất khó bị vỡ. Ngay cả khi dùng kéo cắt, túi vẫn sẽ có hình dạng ổn định như ban đầu, không rò rỉ ra bên ngoài.



Theo TS.BS phẫu thuật thẩm mỹ Mai Mạnh Tuấn (tốt nghiệp Học viện Quân y), cho hay một số dấu hiệu nhận biết vỡ túi ngực như tình trạng đau, sưng nề ngực kéo dài ở bên túi vỡ. Hiện tượng này sinh ra do phản ứng của cơ thể với silicone dạng gel rò rỉ từ trong túi độn.

