Đau lòng cảnh bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác kèm lá thư tay của người mẹ nhờ nuôi giúp

Sáng 22/9, lãnh đạo Công an thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết, chính quyền địa phương đã tạm bàn giao bé gái bị bỏ rơi trong thùng rác cho một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi.

Bé gái đáng thương bị bỏ lại trong thùng rác



Trước đó, vào hơn 20 giờ ngày 21/9, một người phụ nữ làm lao công thu gom rác bất ngờ phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trong thùng rác trên xe chở rác gần sân bóng Gia Tân.

Nhận được tin báo, Công an và chính quyền thị trấn đã trực tiếp xuống hiện trường đưa cháu bé đến trạm y tế để thực hiện các bước ổn định sức khỏe cho cháu.



"Cháu bé rất xinh xắn, được mặc quần áo để trong chiếc giỏ nhựa. Lúc phát hiện cháu không khóc, tôi đã cùng anh em công an và chị lao công đưa cháu đến trạm y tế thăm khám sức khỏe. Qua thăm khám, sức khỏe cháu ổn định, địa phương đã thông báo lên thông tin truyền thanh để bố mẹ cháu đến nhận lại cháu", vị lãnh đạo nói.

Bức thư của người mẹ trẻ

Vị lãnh đạo cho biết thêm, cháu bé bị bỏ rơi kèm lời nhắn ghi trên giấy cho biết việc người mẹ quá khó khăn, nhờ mọi người nuôi hộ. Hiện chính quyền địa phương đã làm các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Đến sáng sớm ngày hôm nay 22/9, lãnh đạo Công an thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết một cặp vợ chồng hiếm muộn đã nhận nuôi bé gái sơ sinh bị bỏ rơi lại trong thùng rác.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác kèm lời nhắn của người mẹ

Theo Phương Hoa/SKCĐ