Đau lòng cảnh sinh ly tử biệt ngay tại cổng bệnh viện Đà Nẵng: Bố hấp hối nhưng không thể ở bên!

Bệnh viện Đà Nẵng đã được lực lượng chức năng phong tỏa hàng rào chắn tại khu Quang Trung theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Đây là một trong chốt ở Đà Nẵng đang thực hiện lệnh phong tỏa.

Lực lượng chức năng tiến hành lập rào chắn để phong tỏa 3 Bệnh viện lớn

Sau khi chốt chặn đã được dựng lên, nghĩa là “nội bất xuất, ngoại bất nhập”cho đến khi có những chỉ thị mới từ lãnh đạo.

Phía trong là bệnh viên Đa Khoa thành phố Đà Nẵng

Tuy nhiên trong giây phút rào chắn vừa được dựng lên thì cũng là lúc một chiếc ô tô trắng dừng ngay ở trước mặt, một người phụ nữ vội chạy chạy đến và gào khóc: “Bố ơi, bố ơi. Cho con vào với bố ơi!”. Một người khác đi xe máy đỗ trước chốt chặn rồi khóc lớn: “Cho tôi vào với bố tôi, bố tôi đang cấp cứu bên trong kia”.





Lực lượng chức năng giải thích cho những người có người thân bên trong bệnh viện về quy định để đảm bảo an toàn và phòng chống Covid-19 cho chính họ và cả cộng đồng

Tiếng khóc nức nở, nhiều thành viên trong gia đình cũng có mặt. Một người trong số đó bình tĩnh chia sẻ rằng người thân của họ đang nằm trong Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng kia và nhiểu khả năng là không thể qua khỏi trong đêm nay. Họ có nguyện vọng muốn xin vào để ở bên cạnh bố mình lúc đang nguy kịch.

Theo quy định hiện nay, nếu họ muốn vào bên trong bên trong bệnh viện sẽ phải ở lại bệnh viện và thực hiện cách ly 14 ngày tại đây mà không được rời khỏi đây. Điều đó đồng nghĩa với việc, nếu có tình huống xấu nhất có thể xảy ra thì họ không thể trở về nhà và lo hậu sự cho bố của mình. Chỉ vài phút sau họ đã nhận được hung tin, những tiếng khóc nức nở xé tan màn đêm ngay khi đồng hồ vừa điểm 1h đêm.

Người phụ nữ khóc đến đau lòng khi không được gặp bố lần cuối

Lực lượng chức năng khi đó đã giải thích cho những người có người thân đang ở trong bệnh viện về quy định để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 cho cả chính họ và toàn xã hội

Khoảnh khắc người phụ nữ khóc đến thương tâm ngay trước cổng bệnh viện

Khoảnh khắc thương cảm khi người con không được gặp bố lần cuối

Thành phố Đà Nẵng xinh đẹp của chúng ta đang phải trải qua nhưng ngày tháng nhiều cảm xúc nhất, những khó khăn thử thách vẫn còn ở phía trước. Chúng ta vẫn cần phải vững lòng tin để vượt qua. Chỉ có thể là sự đoàn kết, đồng lòng và tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn của các cơ quan chức năng mới có thể giúp cho dịch bệnh được kiểm soát một cách tốt nhất.

Your browser does not support HTML5 video.

Phong tỏa 3 bệnh viện tại Đà Nẵng

Theo Phương Hoa/SKCĐ