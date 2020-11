Đau lòng tìm thấy 5 thi thể bị nước lũ cuốn trôi trong một ngày tại Nghệ An, trong đó có 3 học sinh

Sáng 2/11, UBND xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ có 2 học sinh bị đuối nước thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 1/11, cháu Phan Thị Trang (13 tuổi) và Trần Thị Ánh (14 tuổi), cùng trú ở thôn Hà Lương, xã Võ Liệt đã chở nhau đi chơi bằng xe đạp. Đến chiều tối gia đình không thấy 2 em về nên đã đổ xô đi tìm.

Khi đến đoạn cầu Đập Bượm xã Thanh Long thì người dân phát hiện chiếc xe đạp của 2 em nằm ở khu vực này. Đến 21h cùng ngày thi thể hai em đã được tìm thấy.

Cũng trong ngày hôm qua 1/11, lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An đã tìm thấy thi thể của em Phạm Văn Phúc, sinh năm 2003, trú tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An bị lũ cuốn trôi vào ngày 30/10.

Trước đó, sáng ngày 30/10, em Phúc cùng với bố của mình đi thả lưới trên cánh đồng thì không may hai cha con bị sụt vào vùng nước sâu. Người cha may mắn thoát nạn còn em Phúc thời điểm đó bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Đến 1/11 thì thi thể của em đã được tìm thấy.

Trong ngày hôm qua 1/11, lực lượng chức năng xã Thanh An cũng đã tìm thấy thi thể hai người là Nguyễn Văn Quảng (SN 1994, ở xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) và anh Trần Công Thế (SN 1995, em vợ anh Quảng, ở xã Thanh An, huyện Thanh Chương). Hai anh em đều bị nước lũ cuốn trôi vào ngày 30/10.

Theo Thiên Bình/SKCĐ