Chủ quan vì đau dương vật sau một lần 'tự xử', chàng trai trẻ chịu cảnh 'súng' cong vĩnh viễn

Cong dương vật là tình trạng mà rất nhiều nam giới gặp phải. Nguyên nhân có thể do bẩm sinh hoặc các tai nạn thường ngày trong sinh hoạt để lại di chứng vĩnh viễn. Một trong số các tai nạn giường chiếu thường gặp là gãy dương vật hay vỡ vật hang dễ để lại di chứng cong dương vật vĩnh viễn nếu các đấng mày râu chủ quan với biểu hiện đau sau khi quan hệ tình dục.

ThS Bùi Văn Quang, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết trung bình một tháng, trung tâm tiếp nhận 5-6 ca bệnh vỡ hang vật do tai nạn khi 'yêu'. Mới đây nhất là nam bệnh nhân V.V.T. (32 tuổi, ở Phú Yên, Sơn La) có vợ và 2 con.



Ngày 20/10, anh nhập viện trong tình trạng sưng nề, bầm tím dương vật sau quan hệ tình dục 2 ngày. Bệnh nhân được chẩn đoán vỡ vật hang, chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ phát hiện vật hang vỡ 1,5 cm. Bệnh nhân được lấy máu tụ và khâu lại vùng bị tổn thương.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân



Theo PGS.TS Nguyễn Quang - Giám đốc Trung tâm Nam học - vỡ vật hang là cấp cứu nam khoa thường gặp. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là bệnh nhân tự bẻ hoặc các cặp đôi muốn thử tư thế độc, lạ.



Nếu không được cấp cứu kịp thời, tình trạng này có thể gây ra các biến chứng ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh như rối loạn cương dương, cong dương vật, xơ cứng vật hang…

Một trường hợp khác, nam thanh niên (24 tuổi ở Hà Nội) nhập viện sau nhiều ngày chịu đau vùng kín. Chàng trai kể yêu xa cô bạn gái đã khá lâu nên thường có thói quen 'tự xử' khi có nhu cầu. Mới đây, trong một lần quá tay nên cậu không kiểm soát được nên đã tự “bẻ gãy” cậu nhỏ.



Vì chủ quan cho rằng đau nhẹ không đáng ngại, cậu chỉ lấy đá chườm mà không nhập viện. Vài ngày sau thấy đau nhiều hơn, vết bầm tím cũng loang dần ra cậu mới hốt hoảng nhập viện. Lúc này đã quá muộn, bác sĩ nói cậu phải chịu di chứng cong dương vật vĩnh viễn.



Giờ đây, mỗi lần lâm trận, cậu thường xuyên gặp cảm giác đau, khó chịu vì cậu nhỏ đã bị cong lệch đi nhiều. Chàng trai tự ti về khuyết điểm của bản thân đành ngậm ngùi chia tay người yêu.



TS. BS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính, BV Đại học Y Hà Nội lý giải, dương vật khi được kích thích tình dục sẽ được bơm đầy máu và trở nên cứng hơn và thẳng hơn. Khi đó, "cậu nhỏ" có thể cong về mọi phía (lên trên, xuống dưới, sang phải, sang trái), và không phụ thuộc vào độ tuổi hay chủng tộc.

Dương vật cong trong mức độ 10-15 độ là bình thường và không ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động tình dục. Khi độ cong cậu nhỏ lớn hơn 30 độ đã có thể coi là bệnh vì ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt như: đau khi cương, đau khi giao hợp, gây khó chịu cho đối tác tình dục hoặc gây ảnh hưởng tới tâm lý vì lí do thẩm mỹ.



Do đó, người bị cong dương vật về một phía, gây khó khăn khi quan hệ tình dục thì cần tới các bác sỹ chuyên khoa để có thể thăm khám và đánh giá để phục hồi chức năng tình dục.

Những người này cũng cần chú ý, hướng “cậu nhỏ” khi mặc quần, hạn chế thủ dâm, không bẻ gốc dương vật, khi quan hệ nên chọn tư thế thoải mái cho cả hai người nhất tránh gây tổn thương cho cậu nhỏ.

