Dạy con tự lập, vợ chồng tỷ phú công nghệ quyết định 'giả nghèo'

Mới đây trong chương trình "Bạn dám hỏi, tôi dám trả lời" tại Trung Quốc, vợ chồng tỷ phú công nghệ đình đám đã quyết định tiết lộ bí mật về cách họ dạy con tự lập. Ông Li Guoqing là một nhà xuất bản sách nổi tiếng, đã kết hôn với nữ doanh nhân Peggy Yu. Cả hai vợ chồng đã đồng sáng lập dịch vụ bán lẻ sách trực tuyến lớn nhất tại Trung Quốc Dangdang - được coi là 'Amazon phiên bản Trung Hoa'. Được biết, khối lượng tài sản ước tính của vợ chồng tỷ phú công nghệ này lên tới 1 tỷ USD.

Theo ông Li, để dạy con trai có thể tự lập từ khi còn nhỏ, hai vợ chồng đã quyết định 'giả nghèo' để nuôi dưỡng động lực cho con cái. Tất nhiên, với cậu con trai thông minh, việc giả vờ nghèo không phải chuyện đơn giản. Để "qua mắt" con, hai người phải thuê một căn nhà nhỏ, sau đó "gửi con" cho tài xế riêng đưa đón đến trường. Khi con trai lớn hơn và bắt đầu chuyển sang tự đi xe buýt, họ đã quyết định thuê thêm bảo mẫu để trông coi con trên mỗi chiếc xe. Đồng thời, để truyền cảm hứng cho con trai, ông thường đưa con mình tới khu biệt thự bên bờ biển của các tỷ phú nhìn ngắm để con mình có động lực học hành chăm chỉ hơn.

Li cũng tâm sự ông rất cảm động bởi tấm lòng hiếu thảo của con mình khi còn nhỏ, bởi cậu rất ý thức về gia cảnh 'nghèo khó' của mình và hết mực yêu thương cha mẹ. Trong một lần đi 'nhờ xe', cậu bé đã nói với tài xế rằng chiếc xe Audi ông lái không có chỗ đặt cốc. Người lái xe đã hài hước trêu rằng cậu nên viết một lá thư nói về ý kiến của mình cho chủ tịch của hãng xe Audi nghe. Con trai của Li Guoqing khi đó đã dõng dạc nói: "Thế tuyệt quá, nếu được cháu sẽ xin ông ấy 500.000 USD. Cháu sẽ mua một căn nhà cho bố mẹ!"

Tuy nhiên vài năm gần đây, chuyện tình cảm của hai vợ chồng bắt đầu gặp nhiều vấn đề. Nguyên do của chuyện này là do cả hai gặp nhiều bất đồng từ công việc đến chuyện sinh hoạt gia đình , thường xuyên cãi vã. Đồng thời, sau thời gian phất lên như diều gặp gió, Dangdang ngày càng gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh khi các trang thương mại điện tử dần mọc lên như nấm. Vợ chồng vị tỷ phú đã lâm vào cảnh bế tắc, và tranh quyền làm chủ. Sau cùng, nữ doanh nhân tài ba 55 tuổi đã chiếm được quyền kiểm soát công ty, dần đẩy chồng ra khỏi mọi mối liên hệ công việc. Năm 2019 vừa qua, ông Li quyết định từ chức, tuyên bố không còn tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của Dangdang.

Cậu con trai thông minh của hai vợ chồng tỷ phú công nghệ được biết tới với cái tên thân mật là Xander, ngoài ra thì rất ít thông tin cá nhân khác được hé lộ. Bà Peggy Yu từng một lần tự hào chia sẻ về cậu con trai của mình như sau: "Nó rất có khiếu về kinh doanh, và rất độc lập. Hai mẹ con thường coi nhau là động lực để phấn đấu". Ở tuổi 14, cậu bé đã tham gia biểu diễn tấu hài, từ chối việc học dùng đũa, tự đi ăn sáng tại nhà hàng McDonald và có một công việc kinh doanh nhỏ.

Peggy Yu (hay còn gọi là Yu Yu) sinh năm 1965, vốn là người rất thông minh, học rộng tài cao. Bà từng tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, sau đó lấy bằng MBA tại Đại học New York và kiếm được công việc nhiều người mơ ước ở phố Wall. Sau đó, bà đầu tư vào một tạp chí tin tức trong nước, và nhờ đó gặp được Li Guoqingg (Lý Quốc Khánh). Ông Li cũng là một người xuất chúng, từng là thủ khoa ĐH Bắc Kinh, ông cũng là người thành lập Tập đoàn Công nghiệp Bắc Kinh Kewen chỉ vài năm sau khi ra trường. Năm 1996, cả hai nhanh chóng kết hôn sau một thời gian ngắn hẹn hò, và sau đó cùng thành lập Dangdang, dịch vụ bán lẻ sách trực tuyến lớn nhất Trung Quốc.

