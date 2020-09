Đây là 5 mẫu iPhone có thiết kế đẹp nhất mọi thời đại đến từ nhà Táo Khuyết, iphone 4 cũng có mặt

iPhone luôn là sản phẩm được Apple chú trọng nhất khi liên tục phát triển về cả về vẻ ngoài lẫn tính năng của sản phẩm. Bên cạnh đó, mỗi dòng máy của iPhone đều mang những thiết kế riêng vô cùng tinh tế, điều đó luôn giúp chúng dẫn đầu xu hướng và trở thành chiếc điện thoại độc nhất vô nhị.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu iPhone có thiết kế đẹp nhất đến từ thương hiện Táo Khuyết:

Điện thoại iPhone 4

iPhone 4 đã ra mắt thị trường từ rất lâu rồi và có lẽ cũng chẳng còn mấy ai sở hữu, thế nhưng đây được xem là chiếc iPhone đầu tiên có màn hình Retina. iPhone 4 được nhiều người đánh giá là một trong những mẫu iPhone đẹp nhất từ trước đến nay của Apple. Thậm chí nó còn tạo cảm hứng cho các kỹ sư thiết kế ra chiếc iPhone 12 của năm nay.

iPhone 4 được xem là chiếc điện thoại đời đầu của iPhone có thiết kế đẹp nhất

Để tạo ra iPhone 4, Apple đã bỏ đi phần khung nhựa bo tròn để chuyển sang mặt lưng kính phẳng, thiết kế thép không gỉ, nổi bật lên một dải kim loại quấn quanh. Ngoài iPhone 4, iPhone 4S cũng là chiếc điện thoại đầu tiên có tích hợp tính năng của Siri, kết hợp với vật liệu kim loại và thủy tinh, được đánh giá là một ý tưởng thông minh từ Apple.

Điện thoại iPhone 5

iPhone 5 được hãng công nghệ Apple cho ra mắt vào năm 2012, tạo lên một cơn sốt trên toàn cầu và khuynh đảo giới công nghệ lúc bấy giờ. Có thể dễ dàng nhận thấy tại thời điểm đó, người người nhà nhà đều sở hữu iPhone 5 hoặc iPhone 5S.

iPhone 5 được xem là chiếc điện thoại "quốc dân" khi ai cũng từng sở hữu

Mặt lưng của iPhone 5 có thiết kế bằng nhôm và các mặt gương được gia công bằng máy cắt kim cương tinh xảo, tạo nên độ bóng bẩy sáng loáng đến ngạc nhiên. iPhone 5 cũng mỏng hơn và nhẹ hơn so với iPhone 4S.

Điện thoại iPhone 7 và 7 Plus

Đến năm 2016, iPhone7 và 7Plus ra đời, đây là đại diện đỉnh cao trong các mẫu thiết kế của iPhone được phát triển từ iPhone 6, giúp khắc phục được những nhược điểm của sản phẩm tiền nhiệm. Có thể thấy iPhone 7 được ví xem là thiết kế tinh tế nhất của các dòng iPhone cùng nhiều màu sắc đa dạng và trẻ trung, hiện đại.

Điểm mạnh của iPhone 7 đó là có nhiều màu sắc thời trang ấn tượng

Bên cạnh đó, mặt lưng nhôm của iPhone 7 nhìn khá ấn tượng và thời trang. Do đó dễ dàng nhận thấy iPhone 7 và 7 Plus chính là thiết kế hoàn thiện nhất của iPhone tính đến thời điểm hiện tại.

Điện thoại iPhone X

Cuối năm 2017, iPhone X chính thức được trình làng, những cải tiến của chiếc điện thoại này cho thấy sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hãng công nghệ Apple. iPhone X sở hữu những thiết kế đẹp đến khó tin. Nếu để điện thoại ở chế độ tắt thì màn hình sẽ giống như một tấm kính liền mạch.

iPhone X sở hữu những thiết kế đẹp đến khó tin

iPhone X là đại diện ưu tú cho smartphone có thiết kế thông minh toàn màn hình, đặc biệt với màn hình OLED tràn cạnh cực xịn.

Series iPhone 11

Cho đến khi iPhone 12 ra đời thì iPhone 11 vẫn được xem là một thiết kế thành công của hãng công nghệ nước Mỹ này. Một loạt những mẫu iPhone 11 như: iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max đều có thiết kế tràn viền, tai thỏ. Viền bezel phía trên và dưới cũng được thiết kế gọn lại để màn hình sử dụng được to hơn. 4 góc máy cũng được bo tròn lại tạo cảm giác chắc chắn hơn khi cầm.

iPhone 11 là một trong những mẫu điện thoại có thiết kế đẹp nhất của Apple

iPhone 11 được thiết kế với mặt lưng làm từ chất liệu khung nhôm sáng loáng, mặt kính sang trọng tinh tế, bộ đôi camera mạnh mẽ vượt trội hơn những dòng iPhone khác.

Theo Phương Hoa/SKCĐ