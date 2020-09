Đây là lý do vì sao bạn không nên dùng chung tai nghe với người khác

Nhiều người thường có thói quen mượn tai nghe của người khác sử dụng trong trường hợp quên không mang tai nghe. Thế nhưng sau bài viết này chắc chắn bạn sẽ phải suy nghĩ lại.

Trang BuzzFeed từng khẳng định tai nghe là thiết bị được liệt vào danh sách top những đồ vật không bao giờ được dùng chung với người khác. Bởi nó có thể giúp phát tán, lây nghiêm vi khuẩn có hại cho Sức Khỏe

Dùng chung tai nghe có thể bị lây nhiễm vi khuẩn

Chuyên gia vi khuẩn học Kelly Reynolds, hiện làm việc tại Đại học Arizona cho biết: “Khi dùng chung tai nghe với người khác, bạn đang làm tăng lượng vi khuẩn, nấm trong tai của mình đồng thời khiến tai bạn có thể phải tiếp xúc với những loại vi khuẩn mới”.

Trước đây khoa học cũng từng nghiên cứu và chứng minh pseudomonas và staphylococcus là hai loại vi khuẩn thường xuất hiện trong tai con người.

Tai nghe là một trong những đồ vật không nên dùng chung

Cũng có nhiều trường hợp người mang các loại vi khuẩn này không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng về sức khỏe nên bạn không nhận ra. Thế nhưng nếu lượng vi khuẩn vượt ngưỡng cho phép thì nó sẽ gây ra các vấn đề nhiễm khuẩn ở khu vực tai. Đặc biệt là loại tụ cầu khuẩn staphylococcus từ tai tiếp xúc với các vết thương hở sẽ có thể gây Viêm da

Chúng ta nên thường xuyên vệ sinh tai nghe

Do đó chúng ta nên hạn chế dùng chung tai nghe với người khác, và nếu bắt buộc phải đi mượn hoặc cho mượn thì bạn nên vệ sinh tai nghe cẩn thận rồi mới sử dụng. Ngoài ra các chuyên gia cũng khuyến cáo bạn nên vệ sinh tai nghe của mình thường xuyên hơn cho dù có cho ai mượn hay không.

