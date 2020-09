Đây là những smartphone sở hữu camera xịn, dung lượng pin khủng mà giá lại "rẻ bèo"

Smartphone Realme C12

Có giá chỉ tâm trên dưới 3.5 triệu, Realme C12 thực sự là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Điểm mạnh của sản phẩm này nằm ở chỗ, nó có dung lượng pin lên đến 6.000 mAh. Dù không hỗ trợ sạc nhanh nhưng Realme C12 được trang bị chế độ sạc ngược khá thú vị. Ở mặt lưng, chiếc smartphone này có cụm camera sau gồm camera chính 13MP khẩu độ f/2.2, camera đơn sắc 2MP khẩu độ f/2.4, camera góc siêu cận 2MP f/2.4 và camera trước thông số 5 MP.

Chiếc điện thoại này cũng sở hữu chip Helio G35, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB có thể mở rộng thêm tối đa 256 GB nữa qua khe cắm thẻ nhớ, màn hình rộng 6.52 inch độ phân giải HD. Ở mặt trước, sản phẩm có thiết kế giọt nước để tối ưu không gian hiển thị. Trong khi đó, phần thân máy có thiết kế bo cong về hai sườn để tạo cảm giác thoải mái khi cầm.

Có giá gần 4 triệu thôi nhưng Samsung Galaxy A21s cũng là một chiếc máy có khả năng chụp hình tốt và pin trâu với viên pin 5.000 mAp kèm sạc nhanh 15W. Ở mặt lưng, chiếc điện thoại này có cụm 4 camera sau với thông số 48.0 MP, 8.0 MP, 2.0 MP, 2.0 MP cùng với camera trước là 13 MP nằm ở một lỗ trò cắt nhỏ ở góc bên trái màn hình. Sản phẩm được vận hành nhờ con chip Exynos 850, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32 GB và có thể mở rộng thêm tối đa 512 GB qua khe cắm thẻ nhớ. Màn hình điện thoại rộng 6.5 inch với độ phân giải HD.

Xiaomi Redmi Note 9 cũng là một chiếc điện thoại đáng lưu tâm ở phân khúc điện thoại giá thấp có pin khủng và camera chất lượng. Cụ thể chiếc smartphone này sở hữu pin 5.020 mAh có hỗ trợ sạc nhanh 18W. Cụm camera trước và sau cũng được trang bị giống Samsung Galaxy A21s. Các thông số ở phần cứng của máy cũng khá ấn tượng bao gồm: màn hình IPS LCD FHD 6.53 inch, RAM 4 GB, bộ nhớ trong 128 GB, có thể mở rộng thêm nhờ thẻ nhớ microSD, chip Helio G85.

Điện thoại OPPO A53

OPPO A53 sở hữu con chíp Snapdragon 460 đến từ Qualcomm. Bên cạnh đó chiếc điện thoại này cũng sở hữu RAM 4 GB và bộ nhớ trong 128 GB có thể mở rộng thêm qua khe cắm thẻ nhớ microSD. Điện thoại có pin 5000 mAh kèm công nghệ sạc nhanh 18W. Hệ thống camera sau có thông số là 13.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP, camera trước là 16 MP. Một điểm cộng khác của điện thoại OPPO A53 đó là màn hình LCD 6.5 inch, độ phân giải HD+.

