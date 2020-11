Quán quân Rap Việt 2020 đã chính thức gọi tên Dế Choắt của đội Wowy

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 91: Lợn rừng lùa báo gấm chạy có cờ

Không hiền lành như lợn nhà, lợn rừng là một loài cực kỳ hung dữ, cộng thêm với cặp nanh nhọn, lớp da dày cùng cơ bắp cực khỏe, lợn rừng hầu như chẳng ngán bất cứ loài vật săn mồi nào dù cho có là báo hay sư tử.