Để có tiền chơi game và lẩn trốn, Triệu Quân Sự đã thực hiện liên tiếp gần 10 vụ trộm

Trước đó vào tối 18/6, sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an TP. Tam Kỳ đã phối hợp với Công an phường An Mỹ, ập vào 1 quán Internet trên đường Hùng Vương để vây bắt Triệu Quân Sự. Triệu Quân Sự (29 tuổi, người dân tộc Nùng, ngụ xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) bị truy nã đặc biệt do 2 lần vượt ngục , là kẻ giết người mang 4 tiền án nghiêm trọng. Sau đó Triệu Quân Sự đã được áp giải và đưa về trại giam.

Phó trưởng Công an TP Tam Kỳ, Thượng tá Huỳnh Tấn Mười cho hay đơn vị đã lấy lời khai ban đầu của đối tượng. Triệu Quân Sự khai nhận sau khi trốn khỏi trại giam T10, đối tượng đã thực hiện gần 10 vụ trộm cắp tài sản để có thể lấy tiền. Tối 3/6 khi đang chạy trốn, Sự đã lấy trộm 1 áo thun, 1 quần soóc, 1 đôi giày vải để thay đổi trang phục, sau đó lấu thêm 1 điện thoại di động cùng 1 chiếc xe máy Sirius của người dân xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.





Đến ngày 5/6, Sự tiếp tục đột nhập vào nhà dân thuộc quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng lấy trộm số tiền 700.000 đồng cùng điện thoại di động. Tiếp đó Sự chạy trốn về phía TP. Tam Kỳ, trên đường đi tiếp tục trộm thêm 1 điện thoại di động, bán được số tiền là 2.5 triệu đồng. Đến ngày 9/6, Sự đón xe khách đi tới huyện Nam Giang rồi đi nhờ xe container tới huyện Đại Lộc (cùng tỉnh Quảng Nam).

Tại đây, Sự liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp ở các cửa hàng tạp hóa, lấy đi số tiền khoảng 5 đến 6 triệu đồng rồi đặt xe ôm chạy về huyện Nam Giang. Lúc này Sự nhìn thấy lực lượng công an đang truy tìm mình, sợ bị phát hiện nên đã đón xe đi trở lại TP. Tam Kỳ, Quảng Nam . Sau đó, Sự tới một quán Internet nằm trên đường Hùng Vương để chơi game, 'đóng' ở suốt 4 ngày đêm cho tới khi bị người dân phát giác và báo tin cho cơ quan chức năng để bắt giữ.

Your browser does not support HTML5 video.

Hai lần vượt ngục của Triệu Quân Sự



Theo hồ sơ, Sự là quân nhân nhưng từ khi nhập ngũ đến ngày 12/8/2012, đối tượng đã có 5 lần đào ngũ. Chiều ngày 22/8/2012, Sự thực hiện vụ giết người ở Hà Nội. Đến năm 2013 thì bị Tòa án Quân sự Quân khu 1 (Thái Nguyên), tuyên phạt chung thân với ​3 tội Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ.



Sự bị đưa về Trại giam khu vực miền Trung để thụ án. Sáng ngày 8/11/2015, Sự cùng một phạm nhân khác đã cắt song sắt phòng giam, trốn ra ngoài nên bị truy nã. Chiều ngày 15/12/2015, Sự bị Cục cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an bắt giữ khi ở Hà Nội.



Sau đó, Sự tiếp tục trốn trại vào ngày 3/6/2020 bằng cách trèo rào thép gai trốn khỏi trại giam T10. Trên đường tẩu thoát thì cướp điện thoại và xe máy của người dân. Khi bị Công an phát hiện thì trốn vào trong núi Hải Vân. Đến tối 18/6 thì bị bắt tại tiệm internet ở Quảng Nam.



Xem thêm: Giải mã bí ẩn phía sau nụ cười ám ảnh của Triệu Quân Sự khi bị bắt trong tiệm internet

Theo Linh Chi/SKCĐ