Để khách mời kể chuyện giường chiếu tỉ mỉ trên sóng truyền hình, Vợ chồng son bị thẩm định

Mới đây, ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM cho biết đang giao thẩm định chương trình Vợ chồng son vì nội dung phản cảm.

Cụ thể, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của khán giả về việc chương trình Vợ chồng son có nhiều chia sẻ về chuyện giường chiếu phản cảm, Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM đã giao phòng chuyên môn của Sở xem xét, thẩm định lại chương trình.

Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM cho biết, sau khi có kết quả đánh giá của phòng chuyên môn, ông sẽ thông tin tới khán giả.

Trong khi đó, tới thời điểm hiện tại, nhà sản xuất của Vợ chồng son - công ty MCV vẫn chưa lên tiếng về phản ánh của khán giả. Tuy nhiên, tới tối 26/5, theo ghi nhận của PV Sức Khỏe Cộng Đồng , phần nội dung phản cảm, tả tỉ mỉ về chuyện giường chiếu của cặp đôi khách mời tham gia chương trình đã được biên tập, cắt bỏ trên Youtube.

Cặp đôi Nguyễn Văn Hưng (49 tuổi) và Nguyễn Thị Nhất (29 tuổi) cũng đã nhận được không ít chỉ trích của khán giả truyền hình. Chia sử với PV Zing, anh Hưng cũng cho biết cảm thấy hối hận vì đã nói ra những thông tin có phần phản cảm.

"Người ta nói lỡ bước thì còn quay lại được, chứ lỡ lời thì không. Mong mọi người khó tính thông cảm cho sự vô tư và hài hước của tôi... Giờ muốn thay đổi cũng không thể làm được gì”, anh Hưng hối hận.

Trước đó, tập 351 của chương trình Vợ chồng son được nhà sản xuất đăng tải trên YouTube đã nhận phản ứng dữ dội của khán giả. Đa số cho rằng cặp vợ chồng vốn là bố và con gái nuôi đã "quá thô" khi chia sẻ về chuyện giường chiếu. Cư dân mạng nhiều lần cảm thấy ''nóng mặt'' trước những chi tiết về đời sống tình dục của cả hai như chuyện cặp đôi thích "nude" khi ngủ.

Được biết, Vợ chồng son là một chương trình truyền hình thực tế dạng talk show được phát sóng lúc 22h Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được thực hiện dựa trên format chương trình ăn khách của Đài truyền hình Asashi Nhật Bản với tuổi thọ đã 40 năm.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ