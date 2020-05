ACPA đề nghị cấm giết mổ và tiêu thụ thịt chó, mèo do lo ngại nguy cơ bùng phát dịch COVID-19

FOUR PAWS hỗ trợ các tổ chức và cộng đồng bảo vệ động vật địa phương với các chương trình chăm sóc động vật đi lạc nhân đạo. FOUR PAWS cũng là một thành viên của liên minh bảo vệ động vật DMFI (Dog Meat Free Indonesia) và ACPA (Liên minh bảo vệ chó châu Á) - tổ chức vận động chống lại buôn bán chó mèo ở Đông Nam Á, cũng như Liên minh động vật châu Á - tổ chức hoạt động để cải thiện phúc lợi của động vật trên khắp châu Á. FOUR PAWS đã đưa ra một kiến ​​nghị chống lại việc buôn bán thịt chó và mèo, đã được hơn 700.000 người ủng hộ trên toàn thế giới ký từ khi ra mắt vào cuối năm ngoái (xem tại đây ).

Liên minh Bảo vệ Chó Châu Á (ACPA) có vai trò là đại diện cho các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn và bảo vệ phúc lợi động vật trên toàn cầu, bao gồm các tổ chức thành viên có trụ sở tại Việt Nam, các tổ chức có hợp tác với Chính phủ và chính quyền địa phương ở Việt Nam. Hiện tại, ACPA có hàng triệu thành viên cùng nhất trí với các nội dung kiến nghị trên.