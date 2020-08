Diễn biến mới vụ hiếp dâm bất thành quay ra năn nỉ `xin 1 cái`, hứa bồi thường rồi chém gục nạn nhân

Sau khi xem xét, HĐXX xét thấy cần trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp điều tra bổ sung, giám định tâm thần đối với cả bị hại và bị cáo.

Theo cáo trạng truy tố, tối 7/5/2018, sau khi uống rượu với nhóm đồng nghiệp làm nghề đẩy cát thuê ở Cần Giuộc (Long An), Hạ chạy xe về nhà ở xã Hưng Long (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh). Khi đi ngang qua chị N.T.T.T. (SN 1981) thì nảy sinh ý định quan hệ tình dục vì biết chị T. sinh sống một mình.

Hạ dừng xe bên hông nhà chị T. rồi ngồi ở bên ngoài đợi cho đến khi nạn nhân tắt đèn đi ngủ thì mới mò vào. Sau nửa tiếng đợi chờ, Hạ thấy đèn trong nhà tắt nên nhặt cây gỗ đi vào thực hiện hành vi đồi bại. Trong trường hợp chị T. phản kháng thì sẽ dùng cây gỗ đánh.

Hạ lẻn vào trong nhà rồi trèo lên giường của chị T.. Thấy tiếng động và bóng người, chị T. giật mình tỉnh dậy la hét "bớ hàng xóm ơi!".

Bị cáo Hạ tại tòa án

Thấy chị T. bật dậy, Hạ liền lao vào ôm. Chị T. chống cự, đạp, giãy giụa khiến chiếc giường sập xuống. Chị T. lấy hết sức bình sinh đạp vào bụng Hạ thì bị kẻ này đánh vào mặt. Chị T. bật khóc rồi vùng dậy mở đèn thì nhận ra hung thủ là Hạ. Chị T. nhanh chóng vơ lấy con dao đặt trên bàn để tự vệ.

Biết không thể dùng vũ lực để khống chế chị T., Hạ quay ra nói lời mềm mỏng: "Cho tao ở với mày một cái". Chị T. từ chối và trả lời: "Có chết cũng không cho mày".

Tiếp đó, Hạ năn nỉ chị T. không được nói lớn tiếng, sẽ bồi thường tiền. Thế nhưng chị T. vẫn nhất quyết không đồng ý, tiếp tục la hét lớn hơn.

Thấy nạn nhân không phản ứng gì, Hạ liền mở đèn kiểm tra và tưởng chị T. đã chết nên bỏ đi. Khi hung thủ đi khuất, chị T. liền chạy sang hàng xóm kêu cứu, nhờ trình báo Công an. Tiếp đó, chị T. nhờ hàng xóm đưa đi Bệnh viện băng bó vết thương. Kết quả giám định thương tật cho thấy, chị T. bị tổn thương 13%.

Nhận được tin báo, Công an vào cuộc lấy lời khai bà T., đồng thời tổ chức truy bắt đối tượng Hạ. Đối tượng này sau đó bị bắt theo lệnh truy nã . Phía bị hại yêu cầu bồi thường điều trị vết thương và tổn thất tinh thần là 150 triệu đồng nhưng đến khi đưa ra xét xử Hạ vẫn chưa bồi thường được.

