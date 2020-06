Để sự nghiệp thăng tiến, chồng quyết định `bán thân` cho sếp nữ U60

Tôi và chồng quen nhau khi đang làm chung một ngân hàng. Khi ấy, tôi mới ra trường được 2 năm còn anh đã có 5 năm bươn chải trong nghề. Do tính chất công việc, sau khi kết hôn chúng tôi được điều chuyển đến 2 đơn vị khác nhau. Để giúp chồng thăng tiến, tôi nhường hết cơ hội cho anh, thu mình làm một nhân viên bình thường.



Chức vụ càng tăng thì công việc của chồng tôi càng bận rộn. Anh thường xuyên đi sớm về trễ, nhiều khi còn nồng nặc mùi rượu nhưng tôi vẫn ở nhà đợi anh, không ca thán nửa lời. Thế rồi, lịch công tác của anh ngày càng dày đặc và anh cũng dần thay đổi. Từ người đàn ông hiền lành, mộc mạc chồng tôi bỗng thường xuyên trưng diện, xịt nước hoa thơm phức cả người.



Khi tôi nghi ngờ, anh giải thích rằng: "Anh phải mặc đẹp, thơm tho còn gặp đối tác, nếu không sẽ bị mất điểm. Em yên tâm, anh nhất định sẽ thành công hơn nữa để em tự hào".

Ảnh minh họa.



Đến khi tôi có bầu, anh vẫn chẳng quan tâm mà thường xuyên vắng mặt ở nhà. Cũng may tôi không ốm nghén gì nên có thể tự xoay sở mọi việc. Bầu bí cùng với việc vợ chồng gần gũi cũng ít đi, tôi chỉ nghe loáng thoáng nhiều lần chồng khoe rằng: "Sếp quý anh lắm, anh lại sắp thăng chức rồi".



Khi tôi bầu 7 tháng cũng là lúc anh lên chức chưởng phòng chi nhánh. Hai vợ chồng làm bữa tiệc nho nhỏ tại nhà, tôi ôm anh đầy hạnh phúc và tự hào. Ngay tối hôm ấy, khi anh đang tắm thì tin nhắn điện thoại tới. Bình thường, tôi hầu như không bao giờ động tới điện thoại của chồng, anh cũng thường xuyên mang điện thoại bên người nên tôi cũng không khỏi. Thế nhưng lần này, anh vô tình để quên điện thoại trên mặt bàn, tin nhắn đến sáng lên, tôi liếc qua mà rụng rời khi thấy dòng chữ: "Tình yêu tối nay khao thăng thức nhé, em đợi anh ở khách sạn quen thuộc. Nhớ anh".



Run rẩy chân tay, tôi suýt thì ngã quỵ xuống sàn. Tuy nhiên, tôi cố lấy lại bình tĩnh, vào trong phòng ngủ, ngồi thẫn thờ nhìn tấm ảnh cưới. Đến giờ phút ấy, tôi vẫn không thể nào tin được anh có tình nhân bên ngoài.



Đúng như dự tính, tắm rửa xong anh bỗng báo có công tác đột xuất, trưa mai mới về. Tôi không nói gì, cố gắng cười nói cho tự nhiên nhất để anh không nghi ngờ. Chồng vừa ra khỏi cổng, tôi cũng vội vàng khóa cửa nẻo, bắt taxi đi theo phía sau anh.

Ảnh minh họa.



Tôi như sắp phát điên, vội vàng xuống xe đuổi theo 2 kẻ "mèo mả gà đồng" đang ôm nhau vào nhận phòng khách sạn. Nhìn chồng tình tứ với người phụ nữ chênh hẳn 2 con giáp, tôi lập tức tặng anh ta một cái tát nổ đom đóm mắt, không quên chửi anh ta một trận khiến bà sếp kia cũng sợ xanh mặt.



Đến khi ra về, tôi vẫn cứ như người vô hồn. Thì ra, chồng tôi công danh thăng tiến nhanh như vậy là nhờ "bồi ngủ" bà già đáng tuổi mẹ anh ta hay sao?

