Đã bao lần nhan sắc bị dìm tơi tả vì mất kiểm soát cân nặng, Lưu Diệc Phi làm cách nào để giảm cân?

Vài năm trở lại đây Lưu Diệc Phi nổi tiếng với thương hiệu cân nặng lên xuống "phập phù" kéo theo nhan sắc cũng thất thường. Lúc thì thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp khí chất ngút trời, lúc lại xuống sắc trầm trọng, to gấp rưỡi đồng nghiệp ở sự kiện.

Nữ diễn viên còn phải thường xuyên nhờ cậy vào photoshop để có được thân hình hoàn hảo. Nhìn những hình ảnh sau đây, chắc chắn không ít người chẳng dám tin vào mắt mình vì đệ nhất mỹ nhất cổ trang Trung Hoa lại có những lúc nọng cằm, đùi thô hay eo bánh mì đến vậy...

Lưu Diệc Phi cùng Dương Mịch nhận nhận được giải Nữ thần của năm trong đêm trao giải Đêm hội Weibo do Sina tổ chức đêm 11/1/2020.

Gương mặt và vóc dáng của Diệc Phi to gấp rưỡi nhiều đồng nghiệp, chẳng hạn như Triệu Lệ Dĩnh

Ảnh thật lộ vòng 2 to ngang của Lưu Diệc Phi tại sự kiện khác hẳn với ảnh đã chỉnh sửa

Không ít lần khán giả chỉ trích công ty quản lý Lưu Diệc Phi đã photoshop quá đà khiến hình ảnh đăng tải và hình ảnh thực tế của nữ diễn viên quá khác nhau.

Ảnh do người hâm mộ chụp Lưu Diệc Phi tại một sự kiện ở Hong Kong hôm 6/9/2019. Nhìn nữ diễn viên đồ sộ hơn rất nhiều

Còn đây là ảnh do báo chí đăng tải cùng sự kiện đã qua chỉnh sửa

Lưu Diệc Phi trong một sự kiện tại Thụy Sĩ năm 2018, hình ảnh chưa qua chỉnh sửa cho thấy vòng 2 lớn, đùi thô chân ngắn

Trong khi hình ảnh chụp với Huỳnh Hiểu Minh trong cùng set đồ đã được chỉnh sữa thì nữ diễn viên chân thon hơn rất nhiều

Lưu Diệc Phi trong một chuyến công tác nước ngoài qua ống kính của nhiếp ảnh và ảnh đời thật

Nữ diễn viên xuất hiện ở sân bay với trang phục đơn giản lộ đùi thô, có vẻ tăng cân

Ngoài những lần hình ảnh xinh đẹp, sang chảnh của Lưu Diệc Phi được đăng tải đã qua photoshop, nữ diễn viên từng nhiều lần xuất hiện với vóc dáng mi nhon vì giảm cân thành công. Vậy bí quyết là gì?

Ngoài chế độ ăn thông thường, Lưu Diệc Phi thường xuyên ăn thức ăn dạng lỏng như súp, canh hoặc các món nhiều nước để đảm bảo dinh dưỡng, tốt cho tiêu hóa mà không bị tăng cân.

Lưu Diệc Phi từng khoe thành quả nỗ lực tập luyện giảm cân

Với lịch trình làm việc bận rộn, nữ diễn viên tránh đối đa đồ ăn vặt nhanh tiện lợn như các món chiên nhiều dầu mỡ. Lưu Diệc Phi thường chỉ ưu tiên nạp nhiều thực phẩm giàu chất xơ, hạn chế ăn cay.

Bên cạnh đó, bất cứ mỹ nhân nào cũng duy trì uống nhiều nước mỗi ngày. Lưu Diệc Phi luôn nhớ uống 8 ly nước/ngày để thanh lọc cơ thể, duy trì cân nặng và làn da căng mướt.

Cô nàng thậm chí còn từng khoe hình ảnh săn chắc của vòng 2 và bắp tay sau một thời gian thừa mỡ, lười vận động. Cô nàng thích tập các bài tập giãn cơ, tăng cường dẻo dai và linh hoạt của cơ thể trước khi đi ngủ.

Giảm mỡ bụng với bài tập 5 phút mỗi ngày