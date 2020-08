Đề thi môn Hóa mã đề 224 thi THPT Quốc gia 2020 nhanh chuẩn nhất

(Mời quý vị độc giả ấn F5 để cập nhật Đáp án đề thi môn Hóa mã đề thi 224 thi THPT Quốc gia 2020 của bộ GD&ĐT).



Trong kỳ Trong kỳ thi THPT quốc gia 2020 , sáng 10/8, thí sinh dự thi các môn khoa học tự nhiên sẽ thi 3 môn gồm: Vật lý, hóa học và sinh học, mỗi môn gồm 50 phút để làm bài.



Thí sinh tham gia môn Hóa kỳ thi THPT quốc gia 2020. Ảnh minh họa. Thí sinh tham gia môn Hóa kỳ thi THPT quốc gia 2020. Ảnh minh họa.



Môn thi sau Vật lý là môn Hóa học. Giờ phát đề là 8h30 và giờ làm bài sẽ bắt đầu từ 8h35. Mỗi mã đề môn Hóa học đều gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm.



Theo dự đoán môn Hóa học thi THPT Quốc gia 2020, tỷ lệ câu hỏi thuộc chương trình Hóa học 11 là 10 %, còn lại 90% là các câu hỏi thuộc chương trình lớp 12, không có câu hỏi chỉ thuộc chương trình lớp 10. Trong đó các câu hỏi lớp 11 tập trung chủ yếu vào chương sự điện li, nitơ, photpho, đại cương hóa hữu cơ và chủ yếu thuộc các cấp độ Nhận biết/thông hiểu và vận dụng thấp. Các câu hỏi vận dụng cao để phân loại học sinh vẫn nằm trong các chuyên đề lớn như Este, lipit, tổng hợp hóa học vô cơ, tổng hợp hóa học hữu cơ, kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm và hợp chất thuộc chương trình Hóa học 12.



Mời Quý vị tham khảo thêm đề thi môn Hóa học của bộ GD&ĐT năm 2020:



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ