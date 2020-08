Đề thi môn Sinh mã đề 217 thi THPT Quốc gia 2020 nhanh chuẩn nhất

(Mời quý vị độc giả ấn F5 để cập nhật Đề thi môn Sinh mã đề thi 217 thi THPT Quốc gia 2020 của bộ GD&ĐT).



Kỳ Kỳ thi THPT quốc gia 2020 sáng 10/8, thí sinh tham gia tổ hợp các môn tự nhiên sẽ làm bài thi các môn Vật lý, hóa học và sinh học.



Thí sinh tham gia thi môn Sinh THPT Quốc gia 2020. Ảnh minh họa.



Môn thi cuối cùng trong các môn khoa học tự nhiên là môn Sinh. Theo đó, giờ phát đề là 9h30, thí sinh bắt đầu làm bài từ 9h35. Mỗi mã đề môn Sinh học đều gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 50 phút.



Theo dự đoán môn Sinh học thi THPT Quốc gia 2020, tỷ lệ câu hỏi thuộc chương trình Sinh học 11 là 10 %, còn lại 90% là các câu hỏi thuộc chương trình lớp 12, không có câu hỏi chỉ thuộc chương trình lớp 10.

Trong đó các câu hỏi lớp 11 tập trung chủ yếu vào Chuyển hỏa vật chất và năng lượng. Chương trình lớp 12 sẽ tập trung lần lượt vào Cơ chế di truyền và biến dị, Quy luật di truyền, Sinh thái, Tiến hóa, Di truyền học quần thể và Ứng dụng di truyền vào chọn giống.

Mời Quý vị tham khảo thêm đề thi môn sinh học của bộ GD&ĐT năm 2020:

Đề thi môn sinh học của bộ GD&ĐT năm 2020.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ