Đề thi môn Sinh mã đề 219 thi THPT Quốc gia 2020 nhanh chuẩn nhất

Dân tổ thể hiện tay lái lụa trước đầu xe tô tô và cái kết ngã sấp mặt

Đoạn clip do camera hành trình của xe hơi ghi lại vào lúc gần 8 giờ sáng ngày 10/7. Thay vì đi một cách đàng hoàng tử tế thì anh chàng dân tổ đã lách lên trước đầu ô tô rồi bắt đầu thể hiện màn tăng tốc lạng lách.