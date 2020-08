Đề thi môn tiếng Nga thi THPT quốc gia 2020 full nhanh nhất

Mời quý độc giả nhấn F5 để liên tục cập nhật đề thi, đáp án môn tiếng Nga thi THPT quốc gia 2020 full chuẩn nhất.

Chiều 10/8 các thí sinh bước vào môn thi cuối cùng kỳ thi THPT quốc gia 2020 là Ngoại ngữ. Tương tự như mọi năm, môn Ngoại ngữ kỳ thi năm nay vẫn bao gồm 6 thứ tiếng là: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật.

Theo dự thảo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được công bố tại Hội nghị tập huấn về thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cho các cơ sở giáo dục-đào tạo và Cục Nhà giáo (Bộ Quốc phòng).



Thí sinh được đăng ký thi môn ngoại ngữ khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông. Thí sinh là học viên giáo dục thường xuyên được đăng ký dự thi bài thi ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ.



Có 2 trường hợp thí sinh được miễn thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT. Thứ nhất, thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.



Thứ hai, thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ (giống hoặc khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông) hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 8/8/2020 và đạt mức điểm tối thiểu theo quy định.



Đối với môn tiếng Nga thi THPT quốc gia 2020, thí sinh được miễn thi khi đạt tối thiểu TORFL cấp độ 1 (Первый сертификационный уровень - ТРКИ-1), chứng chỉ do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (The Russian centre of science and culture in Hanoi) cấp.

Theo quy chế, thí sinh được miễn thi ngoại ngữ được tính 10 điểm cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Thí sinh không đăng ký sử dụng quyền được miễn bài thi ngoại ngữ thì phải dự thi và xét công nhận tốt nghiệp như các thí sinh khác.

Thí sinh có thể sử dụng điểm 10 môn ngoại ngữ này để xét tuyển vào một số trường ĐH có chấp nhận điểm bài thi này trong quy chế tuyển sinh.



Dưới đây là đề thi tham khảo môn tiếng Nga thi THPT quốc gia 2020 do Bộ GD&ĐT công bố hồi tháng 6.

