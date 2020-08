Đề thi môn Vật Lý mã đề 217 thi THPT Quốc gia 2020 đầy đủ nhất

(Mời quý vị độc giả ấn F5 để cập nhật Đề thi môn Vật Lý mã đề 217 thi THPT Quốc gia 2020 của bộ GD&ĐT).



Kỳ Kỳ thi THPT quốc gia 2020 đang diễn ra từ ngày 9-10/8. Đến sáng 10/8, thí sinh sẽ tham gia dự thi tổ hợp các môn tự nhiên hoặc xã hội . Trong đó, các môn tự nhiên gồm Vật lý, hóa học và sinh học.



Thí sinh làm bài thi môn Vật lý THPT quốc gia 2020. Ảnh minh họa. Thí sinh làm bài thi môn Vật lý THPT quốc gia 2020. Ảnh minh họa.



Môn thi đầu tiên là môn vật lý. Mỗi mã đề môn vật lý đều gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài là 50 phút. Giờ phát đề là 7h30 và giờ làm bài sẽ bắt đầu từ 7h35.



Được biết, cơ cấu điểm xét tốt nghiệp năm nay có sự thay đổi để đảm bảo công bằng, bình đẳng hơn. Theo đó, điểm xét tốt nghiệp từ kỳ thi THPT Quốc gia là 70% và điểm tổng kết quá trình tích lũy THPT là 30%. Thí sinh có giấy chứng nhận nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp do sở GD&ĐT, các trường dạy nghề cấp trong thời gian học THPT được cộng điểm khuyến khích.



Thí sinh sẽ được cộng 2 điểm nếu đạt bằng giỏi với giấy chứng nhận nghề, loại xuất sắc và giỏi đối với bằng trung cấp; cộng 1,5 điểm nếu xếp loại khá với giấy chứng nhận nghề, loại khá và trung bình khá với bằng trung cấp; cộng 1 điểm nếu xếp loại trung bình.

Mời Quý vị tham khảo thêm đề thi minh họa môn vật lý của bộ GD&ĐT năm 2020:

Đề thi minh họa môn vật lý của bộ GD&ĐT năm 2020.



Độ khó của đề thi tốt nghiệp THPT sẽ giảm?



