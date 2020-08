Những tưởng đề thi Văn năm nay sẽ đề cấp đến COVID-19, hóa ra lại là `một cú lừa`

Hôm nay 9/8, gần 900.000 học sinh cả nước bước vào ngày thi đầu tiên với bài thi môn ngữ văn vào buổi sáng. Như thường lệ, đề thi văn luôn được nhiều sĩ tử ‘đoán già đoán non’.

Thí sinh vừa hoàn thành xong bài thi môn Văn

Năm nay đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập và thi cử của các em học sinh không chỉ Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Và vì thế, nhiều người đồn đoán rằng vấn đề COVID-19 có thể sẽ nằm trong đề thi môn Ngữ Văn năm nay.

Thế nhưng cuối cùng lại không như dự liệu, đề thi năm nay hoàn toàn không đề cập đến tình hình COVID-19, thay vào đó đề thi chủ yếu xoay quanh vấn đề "Đất nước và trân trọng cuộc sống mỗi ngày".

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Văn chính thức:

Đề thi Ngữ Văn năm nay được đánh giá là khá hay và vừa sức với thí sinh

Đề thi năm nay được các thí sinh đánh giá là hay, sát với chương trình học. Cô Trịnh Thu Tuyết - Giáo viên Ngữ văn tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI nhận xét:

Đề thi môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 bám sát cấu trúc của đề thi tham khảo lần 2 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Cụ thể như sau:





Phần Đọc hiểu (3 điểm) gồm 4 câu hỏi nhỏ. Trong đó, 3 câu đầu dừng ở mức độ nhận biết, cụ thể: Câu 1 yêu cầu nhận biết về một đặc điểm hình thức của ngữ liệu đọc hiểu. Câu 2 và 3 yêu cầu nhận biết về các chi tiết nội dung trong ngữ liệu đọc hiểu. Chỉ duy nhất câu 4 là ở mức độ vận dụng cao yêu cầu học sinh phải vận dụng những hiểu biết về cuộc sống xã hội cùng những trải nghiệm cá nhân để thể hiện quan điểm độc lập của mình trước một nhận định rút ra từ ngữ liệu đã cho. Với 3 câu hỏi nhận biết, học sinh hoàn toàn có thể đạt được điểm tối đa. Và như vậy, phần đọc hiểu sẽ không làm khó và không làm mất thời gian của thí sinh

Phần 2 – Làm văn (7,0 điểm): Giữ nguyên cấu trúc gồm 2 phần: Viết đoạn văn nghị luận xã hội (2,0 điểm) và bài nghị luận văn học (5,0 điểm). Cụ thể:

Câu nghị luận xã hội vẫn yêu cầu học sinh nghị luận về 1 khía cạnh của vấn đề rút ra từ phần Đọc hiểu đó là "sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày" - "sự cần thiết" được hiểu là ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của ý thức "trân trọng cuộc sống mỗi ngày". Có thể thấy, câu viết đoạn văn nghị luận xã hội đảm bảo đúng form, cấu trúc, dung lượng mà học sinh ôn luyện, phù hợp với thời lượng và quỹ điểm; khía cạnh của vấn đề nghị luận cũng hướng tới một trong những điều quan trọng của cuộc sống mỗi cá nhân. Tuy nhiên, đây là một vấn đề ít nhiều còn trừu tượng với những học trò 18 tuổi - chưa đủ trải nghiệm để có thể thấu hiểu ý nghĩa của mỗi giây phút được sống trong cuộc đời, vì thế rất có thể sẽ có những bài làm chung chung, lí thuyết và thiếu sự thiết thực thấm thía nhất với mỗi học trò.

Câu 2 (5,0 điểm): Bài nghị luận văn học đề cập đến một thông điệp tư tưởng quan trọng bao trùm không chỉ trong đoạn trích Đất nước mà còn là tư tưởng chi phối toàn bộ giai đoạn văn học 1945-1975. Và đây cũng là nội dung chính mà học sinh không thể bỏ qua khi tiếp cận những giá trị nghệ thuật và nội dung của đoạn thơ. Tuy nhiên, ngữ liệu nghị luận theo yêu cầu của đề bài là 27 câu trong phần 3 của đoạn trích "Đất nước", đó là một ngữ liệu quá dài, quá bề bộn trong quỹ thời gian cho phép của toàn bộ đề bài là 120 phút.

Nhìn chung, đề thi Ngữ văn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đảm bảo đúng các yêu cầu về nội dung, hình thức của một đề thi tốt nghiệp. Đề bài không khó nhưng quá dài, đặc biệt là câu nghị luận văn học - câu hỏi chiếm quỹ điểm cao nhất trong bài. Điều đó, có thể sẽ khiến học sinh lúng túng để hoàn thành tốt bài thi.

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Văn

Theo Phương Hoa/SKCĐ